نجاح زراعة الجيل الثالث من مضخات القلب الصناعي لخمسيني بمكة

الأحدث من نوعه في العالم.. وأجراها فريق بمدينة الملك عبدالله الطبية

ضمن خدماتها الطبية التخصصية والنوعية، نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ممثلاً في مركز القلب، بزراعة الجيل الثالث من مضخات القلب الصناعي لخمسيني عانى من إعياء وضعف شديد بعضلة القلب.

وكان المريض يعاني من ضعف شديد في عضلة القلب؛ مما تسبب في إعاقته عن القيام بالأعمال اليومية الروتينية، وعدم القدرة على النوم، وقد تطورت حالته إلى عدم القدرة على العمل وإعالة أسرته، وتسببت في الدخول المتكرر إلى المستشفيات بسبب الفشل المتكرر في عضلة القلب، وتجمع السوائل بالرئتين.

وبعد عمل التحاليل والفحوصات اللازمة قرر فريق جراحة القلب المتكامل بإشراف فريق طبي يشمل نخبة من استشاريي القلب من مختلف التخصصات، إضافة إلى فريق جراحة القلب، وهو ما يطلق عليه HEART TEAM، زراعة جهاز الجيل الثالث من مضخات القلب الصناعي، والذي يعد الأحدث من نوعه على مستوى العالم، وتكللت العملية -ولله الحمد والمنة- بالنجاح التام.

وقام الفريق بتدريب وتأهيل المريض بعد العملية على كيفية التعامل والتعايش مع الجهاز أثناء ممارسة حياته الاعتيادية مثل الاستحمام وغيره، وبفضل من الله ثم بالجهود والمتابعة الطبية من قِبَل الفريق الطبي، خرج المريض من المدينة الطبية، وهو يتمتع بكامل الصحة والعافية.

جدير بالذكر أن مركز القلب بالمدينة الطبية، تَمَيّز بعدد من العمليات النوعية والتخصصية على مدار سنتين، بزراعة الجيل الثاني للقلب الصناعي، والتي حققت نِسَب نجاح عالية؛ وذلك ضمن ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم لا محدود على كل المستويات، وبمتابعة حثيثة من وزارة الصحة لكل ما من شأنه تقديم الخدمات الصحية لزوار بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين؛ مواكبةً بذلك رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ الطموحة، وتجويد خدماتها بشقيها الوقائي والعلاجي.