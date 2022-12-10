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الوزير الفالح لـ"بوتين": شراكتنا مستمرة لتحقيق توازن سوق الطاقة العالمي

التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح أمس بالرئيس الروسي فلادمير بوتين على هامش حفل تدشين أول حمولة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع يامال العملاق في مدينة سابيتا الروسية.

وقال الفالح لبوتين: "علاقتنا قوية وشراكتنا مستمرة لتحقيق توازن سوق الطاقة العالمي استمراراً لدورنا كدول مؤثرة، ونبحث جدياً إقامة مشاريع عملاقة مشتركة".

وأكد الفالح على أن المشروع الجديد يمثل تحدياً لصناعة الطاقة العالمية، وتم إنجازه.

وقال "في السعودية أيضاً أنجزنا مشاريع بنفس الحجم والتعقيد، مثل حقل شيبة في الربع الخالي و صدارة وساتورب في الجبيل ومشاريع الألومنيوم والفوسفات في رأس الخير".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الوزير الفالح لـ"بوتين": شراكتنا مستمرة لتحقيق توازن سوق الطاقة العالمي
سبق

التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح أمس بالرئيس الروسي فلادمير بوتين على هامش حفل تدشين أول حمولة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع يامال العملاق في مدينة سابيتا الروسية.

وقال الفالح لبوتين: "علاقتنا قوية وشراكتنا مستمرة لتحقيق توازن سوق الطاقة العالمي استمراراً لدورنا كدول مؤثرة، ونبحث جدياً إقامة مشاريع عملاقة مشتركة".

وأكد الفالح على أن المشروع الجديد يمثل تحدياً لصناعة الطاقة العالمية، وتم إنجازه.

وقال "في السعودية أيضاً أنجزنا مشاريع بنفس الحجم والتعقيد، مثل حقل شيبة في الربع الخالي و صدارة وساتورب في الجبيل ومشاريع الألومنيوم والفوسفات في رأس الخير".

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
12:19 AM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
12:10 AM

الوزير الفالح لـ"بوتين": شراكتنا مستمرة لتحقيق توازن سوق الطاقة العالمي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
17,727

التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح أمس بالرئيس الروسي فلادمير بوتين على هامش حفل تدشين أول حمولة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع يامال العملاق في مدينة سابيتا الروسية.

وقال الفالح لبوتين: "علاقتنا قوية وشراكتنا مستمرة لتحقيق توازن سوق الطاقة العالمي استمراراً لدورنا كدول مؤثرة، ونبحث جدياً إقامة مشاريع عملاقة مشتركة".

وأكد الفالح على أن المشروع الجديد يمثل تحدياً لصناعة الطاقة العالمية، وتم إنجازه.

وقال "في السعودية أيضاً أنجزنا مشاريع بنفس الحجم والتعقيد، مثل حقل شيبة في الربع الخالي و صدارة وساتورب في الجبيل ومشاريع الألومنيوم والفوسفات في رأس الخير".

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