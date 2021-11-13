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إعادة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين بعد إغلاقه إثر الأمطار

أعادت الجهات المختصة، فتحَ طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه احترازيًّا؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية على "تويتر"، أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعد أن نبّهت الجهات المعنية إلى إغلاقه.

وشهدت محافظة الطائف هطول أمطار تراوحت بين غزيرة ومتوسطة، شكّلت أجواء جميلة، وسط تدنٍّ لدرجات الحرارة استمتع بها الكثير من الأهالي والزوار.

........................................

سماء المحافظة لا تزال ملبدة بالغيوم

إغلاق طريق "هدا الطائف" احترازيًّا بسبب الأمطار

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) في الاتجاهين لوجود أمطار غزيرة.

وأوضح الحساب الرسمي على القوات الخاصة لأمن الطرق، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".

يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم وحتى الآن، أمطارًا تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم وسط أجواء ممطرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعادة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين بعد إغلاقه إثر الأمطار
سبق

أعادت الجهات المختصة، فتحَ طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه احترازيًّا؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية على "تويتر"، أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعد أن نبّهت الجهات المعنية إلى إغلاقه.

وشهدت محافظة الطائف هطول أمطار تراوحت بين غزيرة ومتوسطة، شكّلت أجواء جميلة، وسط تدنٍّ لدرجات الحرارة استمتع بها الكثير من الأهالي والزوار.

........................................

سماء المحافظة لا تزال ملبدة بالغيوم

إغلاق طريق "هدا الطائف" احترازيًّا بسبب الأمطار

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) في الاتجاهين لوجود أمطار غزيرة.

وأوضح الحساب الرسمي على القوات الخاصة لأمن الطرق، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".

يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم وحتى الآن، أمطارًا تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم وسط أجواء ممطرة.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
05:12 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
07:27 PM

إعادة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين بعد إغلاقه إثر الأمطار

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
1
1,439

أعادت الجهات المختصة، فتحَ طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه احترازيًّا؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية على "تويتر"، أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعد أن نبّهت الجهات المعنية إلى إغلاقه.

وشهدت محافظة الطائف هطول أمطار تراوحت بين غزيرة ومتوسطة، شكّلت أجواء جميلة، وسط تدنٍّ لدرجات الحرارة استمتع بها الكثير من الأهالي والزوار.

........................................

سماء المحافظة لا تزال ملبدة بالغيوم

إغلاق طريق "هدا الطائف" احترازيًّا بسبب الأمطار

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) في الاتجاهين لوجود أمطار غزيرة.

وأوضح الحساب الرسمي على القوات الخاصة لأمن الطرق، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".

يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم وحتى الآن، أمطارًا تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم وسط أجواء ممطرة.

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