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توزيع حقائب إيوائية للمتضررين من الفيضانات في ولاية نهر النيل السودانية

قدّمها مركز الملك سلمان للإغاثة.. استفاد منها 540 فردًا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حقائب إيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر المحتاجة في منطقة الباوقة بمحلية بربر في ولاية نهر النيل بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 540 فردًا.

يأتي ذلك في إطار جهود المركز لتقديم الدعم الإغاثي في مختلف القطاعات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.

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توزيع حقائب إيوائية للمتضررين من الفيضانات في ولاية نهر النيل السودانية
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حقائب إيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر المحتاجة في منطقة الباوقة بمحلية بربر في ولاية نهر النيل بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 540 فردًا.

يأتي ذلك في إطار جهود المركز لتقديم الدعم الإغاثي في مختلف القطاعات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
05:34 PM

توزيع حقائب إيوائية للمتضررين من الفيضانات في ولاية نهر النيل السودانية

قدّمها مركز الملك سلمان للإغاثة.. استفاد منها 540 فردًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حقائب إيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر المحتاجة في منطقة الباوقة بمحلية بربر في ولاية نهر النيل بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 540 فردًا.

يأتي ذلك في إطار جهود المركز لتقديم الدعم الإغاثي في مختلف القطاعات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,889
201,250 سيارة ..

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12,974
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