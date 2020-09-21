"الوعلان" تزيح الستار عن سيارة جيلي أزكارا 2021 الجديدة كليًّا

سوف تُعرض بسعر منافس واقتصادي يتناسب مع احتياجات العملاء

أعلنت شركة الوعلان للتجارة، وكيل سيارات جيلي بالمملكة العربية السعودية، إطلاق سيارة جيلي أزكارا 2021 الجديدة كليًّا في السعودية، وذلك في حفل أقيم بفرع الشركة في جدة، بحضور شخصيات بارزة في مجال السيارات، وممثلين عن وسائل الإعلام.

وأُتيحت خلال الفعالية الفرصة للإعلاميين للاطلاع على القدرات المتطورة للسيارة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم لتجربة قيادتها، بما يسمح لهم بالتعرف عليها عن قرب، ونقل تجاربهم وأحاسيسهم لجمهورهم.

وتعتبر أزكارا من أحدث فئات المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV متوسطة الحجم، وتتميز بمواصفات حديثة.

وفي معرض تعليقه على الإطلاق قال السيد فهد الوعلان، نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الوعلان: "يشكِّل وصول أزكارا الجديدة خطوة جريئة أخرى في عودة بروز علامة جيـلي في السوق السعودي، التي بدأت بتغيير المفاهيم بين عملاء السيارات الجديدة بفضل مجموعة طُرزها المتطورة جدًّا، وذات التجهيزات الجيدة من سيارات السيدان ومركبات SUV . وستُعرض السيارة بسعر منافس واقتصادي، يتناسب مع احتياجات العملاء".

وزُودت أزكارا بمحرك سعة 1.5 لتر تيربو، بقوة 177 حصانًا، وعلبة سرعة متطورة من 7 سرعات بقوة 142 كيلو، وعزم دوران يصل إلى 300 نيوترن؛ وهو ما يعتبر نموذجًا مثاليًّا للكفاءة والقوة، وتطورًا لأنظمة الدفع الرباعي. كما أن خاصية وضع إيقاف وتشغيل المحرك عند توقف الحركة توفر في الوقود.

وتتمتع أزكارا أيضًا بخاصية القيادة الذكية المتوافرة في السيارات الفاخرة، ومن أهم مميزاتها المساعدة على التوقف الطارئ، والتحكم في السرعة عند القيادة لمسافات طويلة. كما تتوافر خاصية تنقية الهواء CN95 للحصول على نوعية هواء جيدة داخل السيارة، والتخلص من 99 % من البكتيريا، وامتصاص الروائح والدخان، ومقاومة مثيرات الحساسية كالغبار.

ويتضمن التصميم الداخلي للسيارة العديد من المفاجآت، ويتميز بمساحة رحبة، تناسب السيارة العائلية، ولاسيما مع السقف الزجاجي المتحرك، للاستمتاع بإحساس الحرية.

أما التصميم الخارجي فيغلب عليه الطابع العملي الأنيق الذي يمتاز بالمتانة والكفاءة والراحة، مع المرونة في الاستخدام.

ومن المتوقع أن تشكل هذه السيارة التي تنتمي إلى الجيل الثالث من جيلي نقطة تحوُّل لفئة الشباب الطامح إلى الحصول على سيارة عملية، بمواصفات تقنية أثناء القيادة، وخصائص ذكية متاحة من خلال مفاتيح التشغيل داخل المقصورة، إضافة إلى نظام سمعي متطور.