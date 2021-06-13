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عقوبة السجن تنتظر مهاجم الاتحاد "ألكسندر بريجوفيتش"

بعد خروجه مع زوجته وصديقه

عاقبت الشرطة الصربية لاعب الاتحاد "ألكسندر بريجوفيتش" في وقت سابق بالإقامة الجبرية في منزله لمدة 3 أشهر؛ وذلك بعد قيامه باختراق الحظر الطبي في البلاد برفقة عدد من المقربين له.

لكن "بريجوفيتش" لم يرتدع، وبات مهددًا بعقوبة السجن في بلاده بعد اختراقه الحظر المفروض عليه للمرة الثانية، وخروجه للتنزه في أحد المقاهي برفقة زوجته وصديقه.

وأكدت صحيفة "كورير" الصربية أمس الجمعة أن بريجوفيتش خرج مع زوجته؛ إذ شوهد في أحد التجمعات الكبيرة؛ وهو ما جعله معرَّضًا لدخول السجن بعد تحديه السلطات القضائية.

الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عقوبة السجن تنتظر مهاجم الاتحاد "ألكسندر بريجوفيتش"
سبق

عاقبت الشرطة الصربية لاعب الاتحاد "ألكسندر بريجوفيتش" في وقت سابق بالإقامة الجبرية في منزله لمدة 3 أشهر؛ وذلك بعد قيامه باختراق الحظر الطبي في البلاد برفقة عدد من المقربين له.

لكن "بريجوفيتش" لم يرتدع، وبات مهددًا بعقوبة السجن في بلاده بعد اختراقه الحظر المفروض عليه للمرة الثانية، وخروجه للتنزه في أحد المقاهي برفقة زوجته وصديقه.

وأكدت صحيفة "كورير" الصربية أمس الجمعة أن بريجوفيتش خرج مع زوجته؛ إذ شوهد في أحد التجمعات الكبيرة؛ وهو ما جعله معرَّضًا لدخول السجن بعد تحديه السلطات القضائية.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
12:49 AM

عقوبة السجن تنتظر مهاجم الاتحاد "ألكسندر بريجوفيتش"

بعد خروجه مع زوجته وصديقه

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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عاقبت الشرطة الصربية لاعب الاتحاد "ألكسندر بريجوفيتش" في وقت سابق بالإقامة الجبرية في منزله لمدة 3 أشهر؛ وذلك بعد قيامه باختراق الحظر الطبي في البلاد برفقة عدد من المقربين له.

لكن "بريجوفيتش" لم يرتدع، وبات مهددًا بعقوبة السجن في بلاده بعد اختراقه الحظر المفروض عليه للمرة الثانية، وخروجه للتنزه في أحد المقاهي برفقة زوجته وصديقه.

وأكدت صحيفة "كورير" الصربية أمس الجمعة أن بريجوفيتش خرج مع زوجته؛ إذ شوهد في أحد التجمعات الكبيرة؛ وهو ما جعله معرَّضًا لدخول السجن بعد تحديه السلطات القضائية.

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