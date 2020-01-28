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أكاديمية لندن الدولية توقع اتفاقية شراكة مع "سمت" السعودية

وقّعت مجموعة سمت السعودية اتفاقية شراكة وتعاون مع أكاديمية لندن الدولية للبروتوكول والإتيكيت لتنفيذ مشاريع التدريب والاستشارات في مجال البروتوكول والإتيكيت.

وُقّعت الاتفاقية بحضور مؤسس الأكاديمية السيدة تاميكو زابلث والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سمت حسناء العوفي.

وبهذه المناسبة، عبرت حسناء عن أهمية التميز في البروتوكول والإتيكيت لخدمة المجتمع، والصورة النمطية للشعوب وللوطن، حتى تتماشى مع أهداف "رؤية 2030" للمملكة العربية السعودية.

في المقابل، أكدت السيدة زابلث مكانة الشركاء المعتمدين من الأكاديمية وتميزهم في علمهم ودورهم في نشر المبادئ والأخلاقيات والاحتراف في كافة مجتمعات العالم.

أكاديمية لندن الدولية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أكاديمية لندن الدولية توقع اتفاقية شراكة مع "سمت" السعودية
سبق

وقّعت مجموعة سمت السعودية اتفاقية شراكة وتعاون مع أكاديمية لندن الدولية للبروتوكول والإتيكيت لتنفيذ مشاريع التدريب والاستشارات في مجال البروتوكول والإتيكيت.

وُقّعت الاتفاقية بحضور مؤسس الأكاديمية السيدة تاميكو زابلث والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سمت حسناء العوفي.

وبهذه المناسبة، عبرت حسناء عن أهمية التميز في البروتوكول والإتيكيت لخدمة المجتمع، والصورة النمطية للشعوب وللوطن، حتى تتماشى مع أهداف "رؤية 2030" للمملكة العربية السعودية.

في المقابل، أكدت السيدة زابلث مكانة الشركاء المعتمدين من الأكاديمية وتميزهم في علمهم ودورهم في نشر المبادئ والأخلاقيات والاحتراف في كافة مجتمعات العالم.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
04:33 PM

أكاديمية لندن الدولية توقع اتفاقية شراكة مع "سمت" السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت مجموعة سمت السعودية اتفاقية شراكة وتعاون مع أكاديمية لندن الدولية للبروتوكول والإتيكيت لتنفيذ مشاريع التدريب والاستشارات في مجال البروتوكول والإتيكيت.

وُقّعت الاتفاقية بحضور مؤسس الأكاديمية السيدة تاميكو زابلث والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سمت حسناء العوفي.

وبهذه المناسبة، عبرت حسناء عن أهمية التميز في البروتوكول والإتيكيت لخدمة المجتمع، والصورة النمطية للشعوب وللوطن، حتى تتماشى مع أهداف "رؤية 2030" للمملكة العربية السعودية.

في المقابل، أكدت السيدة زابلث مكانة الشركاء المعتمدين من الأكاديمية وتميزهم في علمهم ودورهم في نشر المبادئ والأخلاقيات والاحتراف في كافة مجتمعات العالم.

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