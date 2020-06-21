العبدالعالي: ارتفاع الحالات الحرجة متواصل.. من الأسبوع الماضي هناك زيادة ٩٪
قال: اليوم مرحلة مهمة في العودة للحياة الطبيعية ومن المهم جدًّا أن لا نندفع ونكون حذرين
قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: اليوم مرحلة مهمة في العودة للحياة الطبيعية، ومن المهم جدًّا أن لا نندفع، وأن نكون مسؤولين وحذرين.
وتابع في الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: ما زال ارتفاع رصد الحالات الحرجة متواصلًا، من الأسبوع الماضي هناك زيادة ٩٪ تقريبًا.
وأضاف: هناك سلوكيات مهمة جدًّا للعودة بحذر، وننصح قبل الخروج من المنزل بعمل تقييم ذاتي.
وتابع العبدالعالي: لا تُحرَج من المصافحة، فمن قِيَمِنا للتقدير والاحترام، نُصحُنا لبعضنا بالحرص على صحتنا بعدم المصافحة.
وقال: معدل نمو العدوى بدأ في الاستقرار، ونأمل أن ينخفض خلال الأيام المقبلة، وهناك أكثر من ٤٠٠ منتج توعوي، بـ٨ لغات، عبر موقع الوقاية من #كورونا http://covid19awareness.sa
متحدث وزارة الصحة
الدكتور محمد العبدالعالي
العبدالعالي: ارتفاع الحالات الحرجة متواصل.. من الأسبوع الماضي هناك زيادة ٩٪
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-21
قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: اليوم مرحلة مهمة في العودة للحياة الطبيعية، ومن المهم جدًّا أن لا نندفع، وأن نكون مسؤولين وحذرين.
وتابع في الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: ما زال ارتفاع رصد الحالات الحرجة متواصلًا، من الأسبوع الماضي هناك زيادة ٩٪ تقريبًا.
وأضاف: هناك سلوكيات مهمة جدًّا للعودة بحذر، وننصح قبل الخروج من المنزل بعمل تقييم ذاتي.
وتابع العبدالعالي: لا تُحرَج من المصافحة، فمن قِيَمِنا للتقدير والاحترام، نُصحُنا لبعضنا بالحرص على صحتنا بعدم المصافحة.
وقال: معدل نمو العدوى بدأ في الاستقرار، ونأمل أن ينخفض خلال الأيام المقبلة، وهناك أكثر من ٤٠٠ منتج توعوي، بـ٨ لغات، عبر موقع الوقاية من #كورونا http://covid19awareness.sa
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
03:59 PM
اخر تعديل
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
05:11 PM
العبدالعالي: ارتفاع الحالات الحرجة متواصل.. من الأسبوع الماضي هناك زيادة ٩٪
قال: اليوم مرحلة مهمة في العودة للحياة الطبيعية ومن المهم جدًّا أن لا نندفع ونكون حذرين
قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: اليوم مرحلة مهمة في العودة للحياة الطبيعية، ومن المهم جدًّا أن لا نندفع، وأن نكون مسؤولين وحذرين.
وتابع في الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: ما زال ارتفاع رصد الحالات الحرجة متواصلًا، من الأسبوع الماضي هناك زيادة ٩٪ تقريبًا.
وأضاف: هناك سلوكيات مهمة جدًّا للعودة بحذر، وننصح قبل الخروج من المنزل بعمل تقييم ذاتي.
وتابع العبدالعالي: لا تُحرَج من المصافحة، فمن قِيَمِنا للتقدير والاحترام، نُصحُنا لبعضنا بالحرص على صحتنا بعدم المصافحة.
وقال: معدل نمو العدوى بدأ في الاستقرار، ونأمل أن ينخفض خلال الأيام المقبلة، وهناك أكثر من ٤٠٠ منتج توعوي، بـ٨ لغات، عبر موقع الوقاية من #كورونا http://covid19awareness.sa