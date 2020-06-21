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"الصحة" تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 157612

العبدالعالي: ارتفاع الحالات الحرجة متواصل.. من الأسبوع الماضي هناك زيادة ٩٪

قال: اليوم مرحلة مهمة في العودة للحياة الطبيعية ومن المهم جدًّا أن لا نندفع ونكون حذرين

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: اليوم مرحلة مهمة في العودة للحياة الطبيعية، ومن المهم جدًّا أن لا نندفع، وأن نكون مسؤولين وحذرين.

وتابع في الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: ما زال ارتفاع رصد الحالات الحرجة متواصلًا، من الأسبوع الماضي هناك زيادة ٩٪ تقريبًا.

وأضاف: هناك سلوكيات مهمة جدًّا للعودة بحذر، وننصح قبل الخروج من المنزل بعمل تقييم ذاتي.

وتابع العبدالعالي: لا تُحرَج من المصافحة، فمن قِيَمِنا للتقدير والاحترام، نُصحُنا لبعضنا بالحرص على صحتنا بعدم المصافحة.

وقال: معدل نمو العدوى بدأ في الاستقرار، ونأمل أن ينخفض خلال الأيام المقبلة، وهناك أكثر من ٤٠٠ منتج توعوي، بـ٨ لغات، عبر موقع الوقاية من #كورونا http://covid19awareness.sa

متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العبدالعالي: ارتفاع الحالات الحرجة متواصل.. من الأسبوع الماضي هناك زيادة ٩٪
سبق

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: اليوم مرحلة مهمة في العودة للحياة الطبيعية، ومن المهم جدًّا أن لا نندفع، وأن نكون مسؤولين وحذرين.

وتابع في الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: ما زال ارتفاع رصد الحالات الحرجة متواصلًا، من الأسبوع الماضي هناك زيادة ٩٪ تقريبًا.

وأضاف: هناك سلوكيات مهمة جدًّا للعودة بحذر، وننصح قبل الخروج من المنزل بعمل تقييم ذاتي.

وتابع العبدالعالي: لا تُحرَج من المصافحة، فمن قِيَمِنا للتقدير والاحترام، نُصحُنا لبعضنا بالحرص على صحتنا بعدم المصافحة.

وقال: معدل نمو العدوى بدأ في الاستقرار، ونأمل أن ينخفض خلال الأيام المقبلة، وهناك أكثر من ٤٠٠ منتج توعوي، بـ٨ لغات، عبر موقع الوقاية من #كورونا http://covid19awareness.sa

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
03:59 PM
اخر تعديل
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
05:11 PM

العبدالعالي: ارتفاع الحالات الحرجة متواصل.. من الأسبوع الماضي هناك زيادة ٩٪

قال: اليوم مرحلة مهمة في العودة للحياة الطبيعية ومن المهم جدًّا أن لا نندفع ونكون حذرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,330

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: اليوم مرحلة مهمة في العودة للحياة الطبيعية، ومن المهم جدًّا أن لا نندفع، وأن نكون مسؤولين وحذرين.

وتابع في الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: ما زال ارتفاع رصد الحالات الحرجة متواصلًا، من الأسبوع الماضي هناك زيادة ٩٪ تقريبًا.

وأضاف: هناك سلوكيات مهمة جدًّا للعودة بحذر، وننصح قبل الخروج من المنزل بعمل تقييم ذاتي.

وتابع العبدالعالي: لا تُحرَج من المصافحة، فمن قِيَمِنا للتقدير والاحترام، نُصحُنا لبعضنا بالحرص على صحتنا بعدم المصافحة.

وقال: معدل نمو العدوى بدأ في الاستقرار، ونأمل أن ينخفض خلال الأيام المقبلة، وهناك أكثر من ٤٠٠ منتج توعوي، بـ٨ لغات، عبر موقع الوقاية من #كورونا http://covid19awareness.sa

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