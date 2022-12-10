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شاهد.. وزير المياه يدشن مشروع محطة وحدات التحلية المتنقلة بينبع

"الحازمي": 30 ألف م3 يومياً من المياه المحلاة يتم ضخها للمدينة المنورة

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي، اليوم الأحد، مشروع محطة وحدات التحلية المتنقلة الجديدة التي نفّذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمحطات التحلية التابعة لها في محافظة ينبع؛ لتعزيز منظومة المياه المحلاة في منطقة المدينة المنورة.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي، أن الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع الذي يعمل بتقنية التناضح العكسي، تبلغ (٣٠) ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، ويعد هذا المشروع أحد المشاريع المتطورة التي تنفذها المؤسسة، والذي تم إنجازه في وقت قياسي ليواكب رؤية المملكة 2030.

وأضاف: "يهدف المشروع إلى رفع كفاءة إمدادات المياه، وتقليل التكاليف التشغيلية، وأحد الروافد للبنية الصناعية في هذا القطاع، بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- والتي أولت اهتمامها ورعايتها لقطاع المياه؛ لخدمة الوطن والمواطن وزوار المسجد النبوي الشريف، وبتوجيه ومتابعة من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي".

وبيّن "الحازمي" أن هذا المشروع سوف يضيف ما مقداره (5%) كزيادة على كميات المياه المحلاة التي يتم ضخها إلى المدينة المنورة والمحافظات والقرى التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

يُذكر أنه خلال زيارة الوزير لمحطات ينبع، اطلع على مجريات سير العمل في مشروع بناء محطة التحلية المرحلة الثالثة، والمخطط أن يبدأ التشغيل التجريبي للمحطة في مطلع شهر مايو ٢٠١٨.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وزير المياه يدشن مشروع محطة وحدات التحلية المتنقلة بينبع
سبق

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي، اليوم الأحد، مشروع محطة وحدات التحلية المتنقلة الجديدة التي نفّذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمحطات التحلية التابعة لها في محافظة ينبع؛ لتعزيز منظومة المياه المحلاة في منطقة المدينة المنورة.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي، أن الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع الذي يعمل بتقنية التناضح العكسي، تبلغ (٣٠) ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، ويعد هذا المشروع أحد المشاريع المتطورة التي تنفذها المؤسسة، والذي تم إنجازه في وقت قياسي ليواكب رؤية المملكة 2030.

وأضاف: "يهدف المشروع إلى رفع كفاءة إمدادات المياه، وتقليل التكاليف التشغيلية، وأحد الروافد للبنية الصناعية في هذا القطاع، بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- والتي أولت اهتمامها ورعايتها لقطاع المياه؛ لخدمة الوطن والمواطن وزوار المسجد النبوي الشريف، وبتوجيه ومتابعة من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي".

وبيّن "الحازمي" أن هذا المشروع سوف يضيف ما مقداره (5%) كزيادة على كميات المياه المحلاة التي يتم ضخها إلى المدينة المنورة والمحافظات والقرى التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

يُذكر أنه خلال زيارة الوزير لمحطات ينبع، اطلع على مجريات سير العمل في مشروع بناء محطة التحلية المرحلة الثالثة، والمخطط أن يبدأ التشغيل التجريبي للمحطة في مطلع شهر مايو ٢٠١٨.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
12:51 PM

شاهد.. وزير المياه يدشن مشروع محطة وحدات التحلية المتنقلة بينبع

"الحازمي": 30 ألف م3 يومياً من المياه المحلاة يتم ضخها للمدينة المنورة

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عبدالله الراجحي - المدينة المنورة
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دشن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي، اليوم الأحد، مشروع محطة وحدات التحلية المتنقلة الجديدة التي نفّذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمحطات التحلية التابعة لها في محافظة ينبع؛ لتعزيز منظومة المياه المحلاة في منطقة المدينة المنورة.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي، أن الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع الذي يعمل بتقنية التناضح العكسي، تبلغ (٣٠) ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، ويعد هذا المشروع أحد المشاريع المتطورة التي تنفذها المؤسسة، والذي تم إنجازه في وقت قياسي ليواكب رؤية المملكة 2030.

وأضاف: "يهدف المشروع إلى رفع كفاءة إمدادات المياه، وتقليل التكاليف التشغيلية، وأحد الروافد للبنية الصناعية في هذا القطاع، بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- والتي أولت اهتمامها ورعايتها لقطاع المياه؛ لخدمة الوطن والمواطن وزوار المسجد النبوي الشريف، وبتوجيه ومتابعة من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي".

وبيّن "الحازمي" أن هذا المشروع سوف يضيف ما مقداره (5%) كزيادة على كميات المياه المحلاة التي يتم ضخها إلى المدينة المنورة والمحافظات والقرى التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

يُذكر أنه خلال زيارة الوزير لمحطات ينبع، اطلع على مجريات سير العمل في مشروع بناء محطة التحلية المرحلة الثالثة، والمخطط أن يبدأ التشغيل التجريبي للمحطة في مطلع شهر مايو ٢٠١٨.

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