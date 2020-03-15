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"التعليم" تعلن قصر استقبال طلبات المراجعين حاليًا عبر منصة تواصل وتمنع الدخول

الوزارة أشارت إلى أن الدخول سيكون فقط باستدعاء مسبق

أعلنت وزارة التعليم أنه سيقتصر استقبال طلبات المراجعين حاليًا عبر منصة تواصل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية.

وقالت الوزارة: من منطلق مسؤوليتنا لخدمتك وحرصًا على سلامتك، وعملاً بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا؛ سيقتصر استقبال طلبات المراجعين حاليًا عبر منصة وزارة التعليم (تواصل الإلكترونية)، ونعتذر عن الدخول لمباني الوزارة لغير الموظفين، إلاّ باستدعاء مسبق من خدمة تواصل.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تعلن قصر استقبال طلبات المراجعين حاليًا عبر منصة تواصل وتمنع الدخول
سبق

أعلنت وزارة التعليم أنه سيقتصر استقبال طلبات المراجعين حاليًا عبر منصة تواصل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية.

وقالت الوزارة: من منطلق مسؤوليتنا لخدمتك وحرصًا على سلامتك، وعملاً بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا؛ سيقتصر استقبال طلبات المراجعين حاليًا عبر منصة وزارة التعليم (تواصل الإلكترونية)، ونعتذر عن الدخول لمباني الوزارة لغير الموظفين، إلاّ باستدعاء مسبق من خدمة تواصل.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
12:23 AM

"التعليم" تعلن قصر استقبال طلبات المراجعين حاليًا عبر منصة تواصل وتمنع الدخول

الوزارة أشارت إلى أن الدخول سيكون فقط باستدعاء مسبق

A A A
محمد المواسي - جازان
2
7,198

أعلنت وزارة التعليم أنه سيقتصر استقبال طلبات المراجعين حاليًا عبر منصة تواصل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية.

وقالت الوزارة: من منطلق مسؤوليتنا لخدمتك وحرصًا على سلامتك، وعملاً بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا؛ سيقتصر استقبال طلبات المراجعين حاليًا عبر منصة وزارة التعليم (تواصل الإلكترونية)، ونعتذر عن الدخول لمباني الوزارة لغير الموظفين، إلاّ باستدعاء مسبق من خدمة تواصل.

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