النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أبو حيمد" أميناً عاماً لغرفة الرياض

أصدر مجلس إدارة غرفة الرياض برئاسة عجلان بن عبدالعزيز العجلان، قراراً بتعيين ناصر بن عثمان أبو حيمد أميناً عاماً لغرفة الرياض.

وثمن "أبو حيمد" ثقة مجلس الإدارة، مؤكداً حرصه ومنسوبي الأمانة العامة على تطوير دور الغرفة في خدمة قطاعات الأعمال في العاصمة، وتعزيز دورها كحلقة وصل بين رجال وسيدات الأعمال والمؤسسات الحكومية المختلفة، في إطار إستراتيجية الغرفة الجديدة، والتي تستهدف المساهمة الفاعلة في تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، والعمل على إحداث نقلة نوعية في دور الغرفة لخدمة الاقتصاد الوطني، عبر القطاع الخاص الذي يلعب دوراً مهماً ورئيساً في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، منوهاً بما يحظى به القطاع الخاص من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله.

وأكد "أبو حيمد" أن الغرفة تسعى إلى بلورة الكثير من الممكنات لقطاع الأعمال عبر التواصل والتنسيق المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى التجاوب والتعاون الذي تجده غرفة الرياض من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الخاص.

الغرفة التجارية بالرياض غرفة الرياض مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان أمين عام غرفة الرياض ناصر أبو حيمد

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"أبو حيمد" أميناً عاماً لغرفة الرياض
سبق

أصدر مجلس إدارة غرفة الرياض برئاسة عجلان بن عبدالعزيز العجلان، قراراً بتعيين ناصر بن عثمان أبو حيمد أميناً عاماً لغرفة الرياض.

وثمن "أبو حيمد" ثقة مجلس الإدارة، مؤكداً حرصه ومنسوبي الأمانة العامة على تطوير دور الغرفة في خدمة قطاعات الأعمال في العاصمة، وتعزيز دورها كحلقة وصل بين رجال وسيدات الأعمال والمؤسسات الحكومية المختلفة، في إطار إستراتيجية الغرفة الجديدة، والتي تستهدف المساهمة الفاعلة في تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، والعمل على إحداث نقلة نوعية في دور الغرفة لخدمة الاقتصاد الوطني، عبر القطاع الخاص الذي يلعب دوراً مهماً ورئيساً في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، منوهاً بما يحظى به القطاع الخاص من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله.

وأكد "أبو حيمد" أن الغرفة تسعى إلى بلورة الكثير من الممكنات لقطاع الأعمال عبر التواصل والتنسيق المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى التجاوب والتعاون الذي تجده غرفة الرياض من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الخاص.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
12:53 AM

"أبو حيمد" أميناً عاماً لغرفة الرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
49

أصدر مجلس إدارة غرفة الرياض برئاسة عجلان بن عبدالعزيز العجلان، قراراً بتعيين ناصر بن عثمان أبو حيمد أميناً عاماً لغرفة الرياض.

وثمن "أبو حيمد" ثقة مجلس الإدارة، مؤكداً حرصه ومنسوبي الأمانة العامة على تطوير دور الغرفة في خدمة قطاعات الأعمال في العاصمة، وتعزيز دورها كحلقة وصل بين رجال وسيدات الأعمال والمؤسسات الحكومية المختلفة، في إطار إستراتيجية الغرفة الجديدة، والتي تستهدف المساهمة الفاعلة في تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، والعمل على إحداث نقلة نوعية في دور الغرفة لخدمة الاقتصاد الوطني، عبر القطاع الخاص الذي يلعب دوراً مهماً ورئيساً في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، منوهاً بما يحظى به القطاع الخاص من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله.

وأكد "أبو حيمد" أن الغرفة تسعى إلى بلورة الكثير من الممكنات لقطاع الأعمال عبر التواصل والتنسيق المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى التجاوب والتعاون الذي تجده غرفة الرياض من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الخاص.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,901
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,655
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,772
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,452

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة