النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تكثيف عمليات التعقيم في المسجد النبوي عبر التبخير الجاف

من خلال تعقيم الهواء والأسطح في آن واحد بسرعة عالية وبشكل وفعال

تكثّف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عمليات التعقيم في مسجد المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، من خلال إدارة التطهير عبر جهاز التعقيم بالتبخير الجاف.

ويعمل الجهاز على تقليل انتشار العدوى -بإذن الله- من خلال تعقيم الهواء والأسطح في آن واحد بسرعة عالية وبشكل وفعال.

ويمكن تركيب الجهاز -الذي يعمل على عجلات للتنقل- في جميع المواقع حسب الحاجة، كما أن المادة المستخدمة في جهاز التعقيم غير ضارة وغير قابلة للتآكل، وتعتبر صديقة للبيئة.

وتأتي تلك الجهود ضمن سعي وكالة شؤون المسجد النبوي لمواكبة رؤية المملكة 2030، واستخدام التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمكان، وتسخيرها في خدمة الحرمين الشريفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تكثيف عمليات التعقيم في المسجد النبوي عبر التبخير الجاف
سبق

تكثّف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عمليات التعقيم في مسجد المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، من خلال إدارة التطهير عبر جهاز التعقيم بالتبخير الجاف.

ويعمل الجهاز على تقليل انتشار العدوى -بإذن الله- من خلال تعقيم الهواء والأسطح في آن واحد بسرعة عالية وبشكل وفعال.

ويمكن تركيب الجهاز -الذي يعمل على عجلات للتنقل- في جميع المواقع حسب الحاجة، كما أن المادة المستخدمة في جهاز التعقيم غير ضارة وغير قابلة للتآكل، وتعتبر صديقة للبيئة.

وتأتي تلك الجهود ضمن سعي وكالة شؤون المسجد النبوي لمواكبة رؤية المملكة 2030، واستخدام التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمكان، وتسخيرها في خدمة الحرمين الشريفين.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
03:41 PM

تكثيف عمليات التعقيم في المسجد النبوي عبر التبخير الجاف

من خلال تعقيم الهواء والأسطح في آن واحد بسرعة عالية وبشكل وفعال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
258

تكثّف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عمليات التعقيم في مسجد المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، من خلال إدارة التطهير عبر جهاز التعقيم بالتبخير الجاف.

ويعمل الجهاز على تقليل انتشار العدوى -بإذن الله- من خلال تعقيم الهواء والأسطح في آن واحد بسرعة عالية وبشكل وفعال.

ويمكن تركيب الجهاز -الذي يعمل على عجلات للتنقل- في جميع المواقع حسب الحاجة، كما أن المادة المستخدمة في جهاز التعقيم غير ضارة وغير قابلة للتآكل، وتعتبر صديقة للبيئة.

وتأتي تلك الجهود ضمن سعي وكالة شؤون المسجد النبوي لمواكبة رؤية المملكة 2030، واستخدام التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمكان، وتسخيرها في خدمة الحرمين الشريفين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,517
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,726
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,000
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,096

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة