نعت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا، المطرب الكبير صباح فخري، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 88 عامًا.
وفاة المطرب السوري صباح فخري
نعت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا، المطرب الكبير صباح فخري، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 88 عامًا.
اعلان
وفاة المطرب السوري صباح فخريصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-02
02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
12:01 PM
وفاة المطرب السوري صباح فخري
نعت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا، المطرب الكبير صباح فخري، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 88 عامًا.
اعلان
142 مليون ..
20 أكتوبر
11,979
201,250 سيارة ..
05 يوليو
11,917
38 مليار ..
23 يوليو
14,061
2.5 مليار ..
30 يناير
15,143