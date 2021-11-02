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وفاة المطرب السوري صباح فخري

نعت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا، المطرب الكبير صباح فخري، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 88 عامًا.

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وفاة المطرب السوري صباح فخري
سبق

نعت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا، المطرب الكبير صباح فخري، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 88 عامًا.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
12:01 PM

وفاة المطرب السوري صباح فخري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نعت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا، المطرب الكبير صباح فخري، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 88 عامًا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

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