النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جوجل" تنوي إضافة تقنية جديدة للعثور على الهاتف

من المتوقع أن تطلق على تلك التقنية اسم "سبوت"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تنوي إضافة تقنية جديدة للعثور على الهاتف.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "جوجل" تسعى لتوسيع تقنيات العثور على الهاتف، لتشمل تقنية "البلوتوث"، ضمن خدمات "العثور على هاتفي" الموجودة عبر متجر جوجل الإلكتروني "جوجل بلاي".

ومن المتوقع أن تُطلق "جوجل" على تلك التقنية الجديدة اسم "سبوت"، التي يمكنها العثور على الهاتف المفقود باستخدام شبكات الهاتف عن طريق تقنية الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" وشبكة الهواتف المحمولة.

ورجحت تقارير أخرى أن تصنف "جوجل" تلك الخدمة باسم آخر ستطلق عليه "العثور على شبكتي" بدلاً من "العثور على هاتفي".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"جوجل" تنوي إضافة تقنية جديدة للعثور على الهاتف
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تنوي إضافة تقنية جديدة للعثور على الهاتف.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "جوجل" تسعى لتوسيع تقنيات العثور على الهاتف، لتشمل تقنية "البلوتوث"، ضمن خدمات "العثور على هاتفي" الموجودة عبر متجر جوجل الإلكتروني "جوجل بلاي".

ومن المتوقع أن تُطلق "جوجل" على تلك التقنية الجديدة اسم "سبوت"، التي يمكنها العثور على الهاتف المفقود باستخدام شبكات الهاتف عن طريق تقنية الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" وشبكة الهواتف المحمولة.

ورجحت تقارير أخرى أن تصنف "جوجل" تلك الخدمة باسم آخر ستطلق عليه "العثور على شبكتي" بدلاً من "العثور على هاتفي".

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
12:37 PM

"جوجل" تنوي إضافة تقنية جديدة للعثور على الهاتف

من المتوقع أن تطلق على تلك التقنية اسم "سبوت"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
513

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تنوي إضافة تقنية جديدة للعثور على الهاتف.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "جوجل" تسعى لتوسيع تقنيات العثور على الهاتف، لتشمل تقنية "البلوتوث"، ضمن خدمات "العثور على هاتفي" الموجودة عبر متجر جوجل الإلكتروني "جوجل بلاي".

ومن المتوقع أن تُطلق "جوجل" على تلك التقنية الجديدة اسم "سبوت"، التي يمكنها العثور على الهاتف المفقود باستخدام شبكات الهاتف عن طريق تقنية الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" وشبكة الهواتف المحمولة.

ورجحت تقارير أخرى أن تصنف "جوجل" تلك الخدمة باسم آخر ستطلق عليه "العثور على شبكتي" بدلاً من "العثور على هاتفي".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,276
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,899

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة