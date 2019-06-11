"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير, الباحة؛ قد تمتد إلى الطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شرقية الى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.