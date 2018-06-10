الأمم المتحدة: طرفا النزاع الليبي منخرطان في محادثات مشتركة

عقدت اجتماعين منفصلين معهما

أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم (الأربعاء)، بأن وفدي حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، منخرطان بشكل كامل في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأضافت البعثة في بيان نقله "روسيا اليوم"، أنها عقدت اجتماعين مثمرين منفصلين مع طرفي الأزمة الليبية.

وذكرت أنها ناقشت مع الجانبين آخر التطورات الميدانية، وتلقت ملاحظاتهما على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته في فبراير الماضي.





ودعت البعثة طرفي النزاع إلى إنهاء التصعيد، لتجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين وتفادي حدوث موجات نزوح جديدة.