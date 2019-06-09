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"الرويلي" تشارك الأطفال زيارة معايدة لمراكز أمنية بالرياض

شاركت عضو المجلس البلدي بمدينة الرياض علياء بنت مكيمن الرويلي عددًا من الأطفال زيارة تطوعية لمراكز الدفاع المدني والشرطة التابعة لأحياء النظيم والمنار والنسيم؛ وذلك لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.

وخلال الزيارة تعرف الأطفال على مهام رجال الشرطة ورجال الدفاع المدني عن قرب، ودورهم المهم في حفظ الأمن بعد الله.

وقالت "الرويلي": "إن المبادرة تأتي تقديرًا لجهود رجال الأمن الذين خدموا الدين والوطن".

وأضافت: "كلنا فخر بتضحيات رجال الأمن والدفاع المدني الكبيرة؛ فهم حماة الوطن بعد الله، ولهم منا الدعم والدعاء.. سائلين الله أن يحفظ نعمة الأمن، ويديم نعمة الأمان، ويرد كيد أعداء الوطن بنحورهم، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة، ويسدد على طريق الخير خطاهم".


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"الرويلي" تشارك الأطفال زيارة معايدة لمراكز أمنية بالرياض
سبق

شاركت عضو المجلس البلدي بمدينة الرياض علياء بنت مكيمن الرويلي عددًا من الأطفال زيارة تطوعية لمراكز الدفاع المدني والشرطة التابعة لأحياء النظيم والمنار والنسيم؛ وذلك لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.

وخلال الزيارة تعرف الأطفال على مهام رجال الشرطة ورجال الدفاع المدني عن قرب، ودورهم المهم في حفظ الأمن بعد الله.

وقالت "الرويلي": "إن المبادرة تأتي تقديرًا لجهود رجال الأمن الذين خدموا الدين والوطن".

وأضافت: "كلنا فخر بتضحيات رجال الأمن والدفاع المدني الكبيرة؛ فهم حماة الوطن بعد الله، ولهم منا الدعم والدعاء.. سائلين الله أن يحفظ نعمة الأمن، ويديم نعمة الأمان، ويرد كيد أعداء الوطن بنحورهم، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة، ويسدد على طريق الخير خطاهم".


09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
08:41 PM

"الرويلي" تشارك الأطفال زيارة معايدة لمراكز أمنية بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت عضو المجلس البلدي بمدينة الرياض علياء بنت مكيمن الرويلي عددًا من الأطفال زيارة تطوعية لمراكز الدفاع المدني والشرطة التابعة لأحياء النظيم والمنار والنسيم؛ وذلك لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.

وخلال الزيارة تعرف الأطفال على مهام رجال الشرطة ورجال الدفاع المدني عن قرب، ودورهم المهم في حفظ الأمن بعد الله.

وقالت "الرويلي": "إن المبادرة تأتي تقديرًا لجهود رجال الأمن الذين خدموا الدين والوطن".

وأضافت: "كلنا فخر بتضحيات رجال الأمن والدفاع المدني الكبيرة؛ فهم حماة الوطن بعد الله، ولهم منا الدعم والدعاء.. سائلين الله أن يحفظ نعمة الأمن، ويديم نعمة الأمان، ويرد كيد أعداء الوطن بنحورهم، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة، ويسدد على طريق الخير خطاهم".


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200 مليون

26 ديسمبر
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