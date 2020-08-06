النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإطاحة بشخصَيْن سرقا معدات تجاوزت قيمتها 3 ملايين ريال بمكة

ضبطتهما تحريات شرطة الكعكية.. واتضح أنهما من أرباب السوابق

تحقق النيابة العامة مع اثنين من المواطنين بعد أن أطاحت بهما الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة لقيامهما بسرقة معدات ومضخات وكيابل كهربائية، تُقدَّر قيمتها بأكثر من 3 ملايين ريال.

وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشرطة الكعكية، بلاغًا عن تعرُّض أحد المستودعات على طريق الخواجات للسرقة، وأن الجناة قاموا بسرقة كيابل ومضخات ومواتير، تُقدَّر قيمتها بأكثر من 3 ملايين، وأثناء محاولتهم الهرب تعطلت مركبتهم؛ فتركوها، ولاذوا بالفرار.

وبناء عليه باشر رجال البحث والتحريات بمركز شرطة الكعكية الحادثة، وتمكنوا بتوجيه من قيادة شرطة العاصمة المقدسة، ومتابعة من قائد شرطة الكعكية، من عمل كمين للجناة، ومراقبة المركبة المتعطلة لحين حضور الجناة في جنح الظلام لقطر المركبة، والهروب بها؛ فتم ضبطهم بالجرم المشهود.

واتضح أن الفاعل جانيان من أرباب السوابق سعوديا الجنسية. فجرى إعداد محضر بالواقعة، وتم تسليمهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق معهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الإطاحة بشخصَيْن سرقا معدات تجاوزت قيمتها 3 ملايين ريال بمكة
سبق

تحقق النيابة العامة مع اثنين من المواطنين بعد أن أطاحت بهما الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة لقيامهما بسرقة معدات ومضخات وكيابل كهربائية، تُقدَّر قيمتها بأكثر من 3 ملايين ريال.

وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشرطة الكعكية، بلاغًا عن تعرُّض أحد المستودعات على طريق الخواجات للسرقة، وأن الجناة قاموا بسرقة كيابل ومضخات ومواتير، تُقدَّر قيمتها بأكثر من 3 ملايين، وأثناء محاولتهم الهرب تعطلت مركبتهم؛ فتركوها، ولاذوا بالفرار.

وبناء عليه باشر رجال البحث والتحريات بمركز شرطة الكعكية الحادثة، وتمكنوا بتوجيه من قيادة شرطة العاصمة المقدسة، ومتابعة من قائد شرطة الكعكية، من عمل كمين للجناة، ومراقبة المركبة المتعطلة لحين حضور الجناة في جنح الظلام لقطر المركبة، والهروب بها؛ فتم ضبطهم بالجرم المشهود.

واتضح أن الفاعل جانيان من أرباب السوابق سعوديا الجنسية. فجرى إعداد محضر بالواقعة، وتم تسليمهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق معهما.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
12:18 AM

الإطاحة بشخصَيْن سرقا معدات تجاوزت قيمتها 3 ملايين ريال بمكة

ضبطتهما تحريات شرطة الكعكية.. واتضح أنهما من أرباب السوابق

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
3,440

تحقق النيابة العامة مع اثنين من المواطنين بعد أن أطاحت بهما الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة لقيامهما بسرقة معدات ومضخات وكيابل كهربائية، تُقدَّر قيمتها بأكثر من 3 ملايين ريال.

وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشرطة الكعكية، بلاغًا عن تعرُّض أحد المستودعات على طريق الخواجات للسرقة، وأن الجناة قاموا بسرقة كيابل ومضخات ومواتير، تُقدَّر قيمتها بأكثر من 3 ملايين، وأثناء محاولتهم الهرب تعطلت مركبتهم؛ فتركوها، ولاذوا بالفرار.

وبناء عليه باشر رجال البحث والتحريات بمركز شرطة الكعكية الحادثة، وتمكنوا بتوجيه من قيادة شرطة العاصمة المقدسة، ومتابعة من قائد شرطة الكعكية، من عمل كمين للجناة، ومراقبة المركبة المتعطلة لحين حضور الجناة في جنح الظلام لقطر المركبة، والهروب بها؛ فتم ضبطهم بالجرم المشهود.

واتضح أن الفاعل جانيان من أرباب السوابق سعوديا الجنسية. فجرى إعداد محضر بالواقعة، وتم تسليمهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق معهما.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,682
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,156
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,909
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,412

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة