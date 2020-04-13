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السلفادور تمدّد قانون الطوارئ لاحتواء كورونا

بلغت الإصابات 125 حالة وست حالات وفاة

مدّد الكونجرس في السلفادور قانون طوارئ يسمح للحكومة بإطالة أمد تدابير صحية معينة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيعطي التمديد النواب أربعة أيام أخرى قالوا إنهم سيسعون خلالها للعمل مع حكومة الرئيس نجيب أبو كيلة؛ ومعالجة قضايا لها صلة بالاقتصاد والصحة وحقوق الإنسان.

حتى يوم الأحد كان بالسلفادور 125 حالة إصابة بكورونا وست حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد السلفادور

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السلفادور تمدّد قانون الطوارئ لاحتواء كورونا
سبق

مدّد الكونجرس في السلفادور قانون طوارئ يسمح للحكومة بإطالة أمد تدابير صحية معينة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيعطي التمديد النواب أربعة أيام أخرى قالوا إنهم سيسعون خلالها للعمل مع حكومة الرئيس نجيب أبو كيلة؛ ومعالجة قضايا لها صلة بالاقتصاد والصحة وحقوق الإنسان.

حتى يوم الأحد كان بالسلفادور 125 حالة إصابة بكورونا وست حالات وفاة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
09:08 AM

السلفادور تمدّد قانون الطوارئ لاحتواء كورونا

بلغت الإصابات 125 حالة وست حالات وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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مدّد الكونجرس في السلفادور قانون طوارئ يسمح للحكومة بإطالة أمد تدابير صحية معينة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيعطي التمديد النواب أربعة أيام أخرى قالوا إنهم سيسعون خلالها للعمل مع حكومة الرئيس نجيب أبو كيلة؛ ومعالجة قضايا لها صلة بالاقتصاد والصحة وحقوق الإنسان.

حتى يوم الأحد كان بالسلفادور 125 حالة إصابة بكورونا وست حالات وفاة.

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