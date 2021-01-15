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"الحصيني": موسم "الشبط" يبدأ اليوم الجمعة.. بدون زراعة ويزداد فيه البرد والصقيع

قال: عدد أيامه 26 يوماً.. ويسمى في الخليج بـ"برد البطين"

يبدأ اليوم الجمعة 1442/6/2 هـ موسم "الشبط"، وعدد أيامه 26 يوماً، ويسمى في الخليج بـ"برد البطين".

أوضح ذلك الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، وقال: "يبدأ في 15 يناير من كل عام، ويُسمى في الخليج ببرد البطين، ونجومها (النعائم- البلدة)، ومدة كل نجم 13 يوماً، أول نجم منها هو "النعائم" يعرف عند العامة شباط الأول يزداد فيه البرد والصقيع متى كانت الرياح أصلها سيبري أو قطبي".

وأضاف: "من خلال الأرشيف المناخي تهب فيه رياح أصلها سيبيري المعروفة بشدة برودتها، لذلك لا يزرع فيه المزارعون شيئاً لشدة برودته؛ بل يهتمون بالأشجار القائمة من سماد وغيره".

وبين "الحصيني" أنه هو الطالع الرابع من الشتاء، حيث تبدأ النخيل البواكير في الطلوع، مستشهداً بما تقوله العرب: "إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم، وقَصُر النهار للصائم، وكبرت العمائم، وأيقظ البرد النائم، وطال الليل للقائم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": موسم "الشبط" يبدأ اليوم الجمعة.. بدون زراعة ويزداد فيه البرد والصقيع
سبق

يبدأ اليوم الجمعة 1442/6/2 هـ موسم "الشبط"، وعدد أيامه 26 يوماً، ويسمى في الخليج بـ"برد البطين".

أوضح ذلك الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، وقال: "يبدأ في 15 يناير من كل عام، ويُسمى في الخليج ببرد البطين، ونجومها (النعائم- البلدة)، ومدة كل نجم 13 يوماً، أول نجم منها هو "النعائم" يعرف عند العامة شباط الأول يزداد فيه البرد والصقيع متى كانت الرياح أصلها سيبري أو قطبي".

وأضاف: "من خلال الأرشيف المناخي تهب فيه رياح أصلها سيبيري المعروفة بشدة برودتها، لذلك لا يزرع فيه المزارعون شيئاً لشدة برودته؛ بل يهتمون بالأشجار القائمة من سماد وغيره".

وبين "الحصيني" أنه هو الطالع الرابع من الشتاء، حيث تبدأ النخيل البواكير في الطلوع، مستشهداً بما تقوله العرب: "إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم، وقَصُر النهار للصائم، وكبرت العمائم، وأيقظ البرد النائم، وطال الليل للقائم".

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
12:38 AM

"الحصيني": موسم "الشبط" يبدأ اليوم الجمعة.. بدون زراعة ويزداد فيه البرد والصقيع

قال: عدد أيامه 26 يوماً.. ويسمى في الخليج بـ"برد البطين"

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فهد العتيبي - الرياض
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يبدأ اليوم الجمعة 1442/6/2 هـ موسم "الشبط"، وعدد أيامه 26 يوماً، ويسمى في الخليج بـ"برد البطين".

أوضح ذلك الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، وقال: "يبدأ في 15 يناير من كل عام، ويُسمى في الخليج ببرد البطين، ونجومها (النعائم- البلدة)، ومدة كل نجم 13 يوماً، أول نجم منها هو "النعائم" يعرف عند العامة شباط الأول يزداد فيه البرد والصقيع متى كانت الرياح أصلها سيبري أو قطبي".

وأضاف: "من خلال الأرشيف المناخي تهب فيه رياح أصلها سيبيري المعروفة بشدة برودتها، لذلك لا يزرع فيه المزارعون شيئاً لشدة برودته؛ بل يهتمون بالأشجار القائمة من سماد وغيره".

وبين "الحصيني" أنه هو الطالع الرابع من الشتاء، حيث تبدأ النخيل البواكير في الطلوع، مستشهداً بما تقوله العرب: "إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم، وقَصُر النهار للصائم، وكبرت العمائم، وأيقظ البرد النائم، وطال الليل للقائم".

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