رغم المشاكل الاقتصادية.. أعداد مليونيرات العالم في تزايد

47 مليون مليونير يملكون 44% من ثروة العالم

كشف تقرير سنوي لبنك "كريدي سويس" السويسري أن عدد أصحاب الملايين "المليونيرات"، ارتفع في الفترة بين منتصف عامي 2018 و2019 بأكثر من مليون مليونير حول العالم (1.1 مليون بالتحديد)؛ وذلك على الرغم من تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي والحروب التجارية.

وأوضح تقرير "ثروة العالم" أن ارتفاع أعداد المليونيرات خلال العام الماضي، رفع عددهم في جميع أنحاء العالم إلى 47 مليون مليونير (46.8 مليون مليونير بالتحديد).

مجموع ما يملكه مليونيرات العالم حاليًا هو 158.3 تريليون دولار؛ أي 44% من ثروة العالم؛ وفقًا لتقديرات التقرير.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتل الصدارة على صعيد أعداد المليونيرات، وأيضًا معدل ظهور المليونيرات الجدد؛ حيث أضافت أمريكا إلى قائمة المليونيرات أكثر من 675 ألف مليونير جديد خلال العام الماضي؛ ليصبح عدد المليونرات في أمريكا 18.6 مليون مليونير، تلتها اليابان ثم الصين.

أستراليا كانت أكبر الخاسرين خلال نفس الفترة بعدما انخفضت أعداد المليونيرات فيها بنحو 124 ألف مليونير.