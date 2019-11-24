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"آل الشيخ": احتفال عالمي  بـ"الهلال" الخميس في "بوليفارد الرياض"

لتتويجه بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن إقامة احتفال عالمي كبير الخميس المقبل في بوليفارد الرياض بنادي الهلال بمناسبة صعوده لبطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما توج بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وقال "آل الشيخ" عبر حسابه بـ"تويتر": "‏يوم الخميس القادم في البوليفارد احتفال عالمي كبير بممثل الوطن في مسرح محمد عبده لجماهير الهلال وكافة الشعب السعودي على هذا المنجز الوطني العظيم"، مضيفًا: "اخترت يوم الخميس علشان الجميع يحضر موظفون وطلاب وعوايل... ".



وكان "آل الشيخ" قد أعرب عن سعادته لصعود الهلال السعودي لبطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما توج بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على "أوراوا" الياباني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سايتاما 2002" في إياب النهائي.

وغرد تركي آل شيخ، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شيء داخل البوليفارد؛ بمناسبة فوز الهلال، وألعاب نارية الساعة 9.. ألف مبروووك".

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الهلال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": احتفال عالمي  بـ"الهلال" الخميس في "بوليفارد الرياض"
سبق

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن إقامة احتفال عالمي كبير الخميس المقبل في بوليفارد الرياض بنادي الهلال بمناسبة صعوده لبطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما توج بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وقال "آل الشيخ" عبر حسابه بـ"تويتر": "‏يوم الخميس القادم في البوليفارد احتفال عالمي كبير بممثل الوطن في مسرح محمد عبده لجماهير الهلال وكافة الشعب السعودي على هذا المنجز الوطني العظيم"، مضيفًا: "اخترت يوم الخميس علشان الجميع يحضر موظفون وطلاب وعوايل... ".



وكان "آل الشيخ" قد أعرب عن سعادته لصعود الهلال السعودي لبطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما توج بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على "أوراوا" الياباني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سايتاما 2002" في إياب النهائي.

وغرد تركي آل شيخ، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شيء داخل البوليفارد؛ بمناسبة فوز الهلال، وألعاب نارية الساعة 9.. ألف مبروووك".

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
07:09 PM

"آل الشيخ": احتفال عالمي  بـ"الهلال" الخميس في "بوليفارد الرياض"

لتتويجه بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
4,413

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن إقامة احتفال عالمي كبير الخميس المقبل في بوليفارد الرياض بنادي الهلال بمناسبة صعوده لبطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما توج بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وقال "آل الشيخ" عبر حسابه بـ"تويتر": "‏يوم الخميس القادم في البوليفارد احتفال عالمي كبير بممثل الوطن في مسرح محمد عبده لجماهير الهلال وكافة الشعب السعودي على هذا المنجز الوطني العظيم"، مضيفًا: "اخترت يوم الخميس علشان الجميع يحضر موظفون وطلاب وعوايل... ".



وكان "آل الشيخ" قد أعرب عن سعادته لصعود الهلال السعودي لبطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما توج بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على "أوراوا" الياباني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سايتاما 2002" في إياب النهائي.

وغرد تركي آل شيخ، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شيء داخل البوليفارد؛ بمناسبة فوز الهلال، وألعاب نارية الساعة 9.. ألف مبروووك".

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