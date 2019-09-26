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شاهد.. ‫جامعة الأميرة نورة‬ بنت عبدالرحمن تدشن هويتها الجديدة

برعاية وزير التعليم وبحضور عدد من المسؤولين داخلها وخارجها

دشنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الهوية المطورة للجامعة تحت عنوان "تأسيس وبناء"، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم أمس في مركز المؤتمرات بالجامعة، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبحضور مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وعدد من المسؤولين داخل الجامعة وخارجها.

وتميزت فكرة الهوية المطورة للجامعة التي طورتها كلية التصاميم والفنون بالجامعة، بوجود اسم الأميرة نورة بخط يدها في تكوين شعارها؛ تعبيرًا عن الأصالة والانتماء والتميز، وكان اختيار الدائرة بناءً أساسيًّا للشعار للدلالة على المرأة والاستمرارية.

وعبّر الشعار عن قيم الجامعة التي تتلخص في: الانتماء، والنزاهة، والثقة والتفوق، والتميز، والالتزام بالجودة، والاحترافية المهنية.

وأثناء الحفل كرمت الجامعة اثنين وثلاثين من القادة الذين خدموا الجامعة خلال العشر سنوات السابقة، وتركوا بصمة وأثرًا، وكان لهم الأثر الملموس في بناء وتأسيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ويأتي إطلاق هويتها تزامنًا مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 89، ليعكس الإرادة الجادّة للجامعة في تحقيق أهداف الرؤية السعودية، والمساهمة في الارتقاء بمفهوم التعليم الجامعي، والعمل المستقبلي على صناعة وعي معرفي بفلسفة الجامعة نحو مخرجاتها الأساسية في مسيرة التنمية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ‫جامعة الأميرة نورة‬ بنت عبدالرحمن تدشن هويتها الجديدة
سبق

دشنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الهوية المطورة للجامعة تحت عنوان "تأسيس وبناء"، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم أمس في مركز المؤتمرات بالجامعة، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبحضور مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وعدد من المسؤولين داخل الجامعة وخارجها.

وتميزت فكرة الهوية المطورة للجامعة التي طورتها كلية التصاميم والفنون بالجامعة، بوجود اسم الأميرة نورة بخط يدها في تكوين شعارها؛ تعبيرًا عن الأصالة والانتماء والتميز، وكان اختيار الدائرة بناءً أساسيًّا للشعار للدلالة على المرأة والاستمرارية.

وعبّر الشعار عن قيم الجامعة التي تتلخص في: الانتماء، والنزاهة، والثقة والتفوق، والتميز، والالتزام بالجودة، والاحترافية المهنية.

وأثناء الحفل كرمت الجامعة اثنين وثلاثين من القادة الذين خدموا الجامعة خلال العشر سنوات السابقة، وتركوا بصمة وأثرًا، وكان لهم الأثر الملموس في بناء وتأسيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ويأتي إطلاق هويتها تزامنًا مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 89، ليعكس الإرادة الجادّة للجامعة في تحقيق أهداف الرؤية السعودية، والمساهمة في الارتقاء بمفهوم التعليم الجامعي، والعمل المستقبلي على صناعة وعي معرفي بفلسفة الجامعة نحو مخرجاتها الأساسية في مسيرة التنمية السعودية.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
08:08 PM

شاهد.. ‫جامعة الأميرة نورة‬ بنت عبدالرحمن تدشن هويتها الجديدة

برعاية وزير التعليم وبحضور عدد من المسؤولين داخلها وخارجها

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عبدالحكيم شار - الرياض
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دشنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الهوية المطورة للجامعة تحت عنوان "تأسيس وبناء"، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم أمس في مركز المؤتمرات بالجامعة، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبحضور مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وعدد من المسؤولين داخل الجامعة وخارجها.

وتميزت فكرة الهوية المطورة للجامعة التي طورتها كلية التصاميم والفنون بالجامعة، بوجود اسم الأميرة نورة بخط يدها في تكوين شعارها؛ تعبيرًا عن الأصالة والانتماء والتميز، وكان اختيار الدائرة بناءً أساسيًّا للشعار للدلالة على المرأة والاستمرارية.

وعبّر الشعار عن قيم الجامعة التي تتلخص في: الانتماء، والنزاهة، والثقة والتفوق، والتميز، والالتزام بالجودة، والاحترافية المهنية.

وأثناء الحفل كرمت الجامعة اثنين وثلاثين من القادة الذين خدموا الجامعة خلال العشر سنوات السابقة، وتركوا بصمة وأثرًا، وكان لهم الأثر الملموس في بناء وتأسيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ويأتي إطلاق هويتها تزامنًا مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 89، ليعكس الإرادة الجادّة للجامعة في تحقيق أهداف الرؤية السعودية، والمساهمة في الارتقاء بمفهوم التعليم الجامعي، والعمل المستقبلي على صناعة وعي معرفي بفلسفة الجامعة نحو مخرجاتها الأساسية في مسيرة التنمية السعودية.

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