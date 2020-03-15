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"كورونا" يواصل.. ماليزيا تسجل 190 حالة إصابة.. و8 وفيات بالهند

أغلبها مرتبط بتجمّع أقيم في مسجد وحضره أكثر من 10 آلاف

أعلنت ماليزيا، اليوم، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" أغلبها مرتبط بتجمع أقيم في مسجد، وحضره أكثر من عشرة آلاف شخص من عدة دول.

وقالت وزارة الصحة في بيان: إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد زاد بذلك إلى 428 حالة.

وأضافت أن كل من شاركوا في الحدث وكل من يخالطونهم عن قرب سيخضعون لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوماً.

في السياق، أعلنت هولندا اليوم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة؛ بسبب فيروس "كورونا"، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 20 حالة.

وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 1135 بعد تسجيل 176 إصابة جديدة.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يواصل.. ماليزيا تسجل 190 حالة إصابة.. و8 وفيات بالهند
سبق

أعلنت ماليزيا، اليوم، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" أغلبها مرتبط بتجمع أقيم في مسجد، وحضره أكثر من عشرة آلاف شخص من عدة دول.

وقالت وزارة الصحة في بيان: إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد زاد بذلك إلى 428 حالة.

وأضافت أن كل من شاركوا في الحدث وكل من يخالطونهم عن قرب سيخضعون لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوماً.

في السياق، أعلنت هولندا اليوم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة؛ بسبب فيروس "كورونا"، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 20 حالة.

وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 1135 بعد تسجيل 176 إصابة جديدة.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
06:16 PM
اخر تعديل
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
07:27 PM

"كورونا" يواصل.. ماليزيا تسجل 190 حالة إصابة.. و8 وفيات بالهند

أغلبها مرتبط بتجمّع أقيم في مسجد وحضره أكثر من 10 آلاف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت ماليزيا، اليوم، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" أغلبها مرتبط بتجمع أقيم في مسجد، وحضره أكثر من عشرة آلاف شخص من عدة دول.

وقالت وزارة الصحة في بيان: إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد زاد بذلك إلى 428 حالة.

وأضافت أن كل من شاركوا في الحدث وكل من يخالطونهم عن قرب سيخضعون لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوماً.

في السياق، أعلنت هولندا اليوم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة؛ بسبب فيروس "كورونا"، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 20 حالة.

وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 1135 بعد تسجيل 176 إصابة جديدة.

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