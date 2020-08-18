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وفق خطة معتمدة.. تعليم جدة يواصل ترحيل المقررات الدراسية إلى المدارس

المسعودي: تسليمها للطلاب يتم من خلال جداول زمنية يعلن عنها عبر الحسابات

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة عملية ترحيل المقررات الدراسية إلى المدارس وفق الخطة الزمنية المعتمدة، وبما يضمن اكتمال وصولها إلى جميع المدارس في الوقت المحدد.
وأوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أن عملية ترحيل الكتب الدراسية لكافة المدارس التابعة لتعليم جدة تسير وفق جدولة محددة بالتنسيق مع مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها، مضيفًا أن تسليم المقررات للطلاب والطالبات سيتم أيضًا من خلال جداول زمنية يتم الإعلان عنها عبر حسابات المدارس على "تويتر"، وكذلك إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور يحدد من خلالها موعد تسليم الكتب مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المناسبة لضمان عدم وجود كثافة أو تجمعات عددية للطلاب والطالبات أثناء عملية التسليم حرصًا على سلامة وصحة الجميع.

الإدارة العامة للتعليم جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفق خطة معتمدة.. تعليم جدة يواصل ترحيل المقررات الدراسية إلى المدارس
سبق

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة عملية ترحيل المقررات الدراسية إلى المدارس وفق الخطة الزمنية المعتمدة، وبما يضمن اكتمال وصولها إلى جميع المدارس في الوقت المحدد.
وأوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أن عملية ترحيل الكتب الدراسية لكافة المدارس التابعة لتعليم جدة تسير وفق جدولة محددة بالتنسيق مع مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها، مضيفًا أن تسليم المقررات للطلاب والطالبات سيتم أيضًا من خلال جداول زمنية يتم الإعلان عنها عبر حسابات المدارس على "تويتر"، وكذلك إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور يحدد من خلالها موعد تسليم الكتب مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المناسبة لضمان عدم وجود كثافة أو تجمعات عددية للطلاب والطالبات أثناء عملية التسليم حرصًا على سلامة وصحة الجميع.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
03:10 PM

وفق خطة معتمدة.. تعليم جدة يواصل ترحيل المقررات الدراسية إلى المدارس

المسعودي: تسليمها للطلاب يتم من خلال جداول زمنية يعلن عنها عبر الحسابات

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عبدالله الراجحي - جدة
0
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تواصل الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة عملية ترحيل المقررات الدراسية إلى المدارس وفق الخطة الزمنية المعتمدة، وبما يضمن اكتمال وصولها إلى جميع المدارس في الوقت المحدد.
وأوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أن عملية ترحيل الكتب الدراسية لكافة المدارس التابعة لتعليم جدة تسير وفق جدولة محددة بالتنسيق مع مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها، مضيفًا أن تسليم المقررات للطلاب والطالبات سيتم أيضًا من خلال جداول زمنية يتم الإعلان عنها عبر حسابات المدارس على "تويتر"، وكذلك إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور يحدد من خلالها موعد تسليم الكتب مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المناسبة لضمان عدم وجود كثافة أو تجمعات عددية للطلاب والطالبات أثناء عملية التسليم حرصًا على سلامة وصحة الجميع.

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