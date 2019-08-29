النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كليات الأفلاج تعدّ البرنامج التعريفي لاستقبال 560 طالباً وطالبة

تجهيز مقر متكامل للاستقبال وتوزيع المطبوعات التعريفية

أنهت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج، إعداد برنامج تعريفي لاستقبال 560 طالباً وطالبة قبلوا هذا العام.

وأنهت فرق عمل البرنامج التعريفي، بمتابعة المشرف العالم على كليات الأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد.

وجاء هذا الاستعداد من خلال تجهيز مقر متكامل لاستقبالهم وتوزيع المطبوعات التعريفية عن كليات الأفلاج، وتوزيع عدد من المطويات بها إرشادات ومعلومات مثل: معرفة سبل التواصل مع رئيس القسم الكلية المرشد الأكاديمي، ومع الجامعة أيضاً، ومعلومات عن قسم الطالب، وما هي الفرص الوظيفية لقسمه وتقديم ما يهمهم في حياتهم الجامعية من خلال البرنامج الذي سيعقد على مدار ثلاثة أيام.

وتتضمن فقرات البرامج كذلك عرضاً عن البرنامج التعريفي والقوانين والأنظمة في الحياة الجامعية، وآخر عن وحدة الأنشطة الطلابية، وقسم القبول والتسجيل، ولقاء أبوياً مع المشرف العام على الكليات، كما ينظم البرنامج زيارات للطلاب الجدد داخل مرافق الكليات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
كليات الأفلاج تعدّ البرنامج التعريفي لاستقبال 560 طالباً وطالبة
سبق

أنهت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج، إعداد برنامج تعريفي لاستقبال 560 طالباً وطالبة قبلوا هذا العام.

وأنهت فرق عمل البرنامج التعريفي، بمتابعة المشرف العالم على كليات الأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد.

وجاء هذا الاستعداد من خلال تجهيز مقر متكامل لاستقبالهم وتوزيع المطبوعات التعريفية عن كليات الأفلاج، وتوزيع عدد من المطويات بها إرشادات ومعلومات مثل: معرفة سبل التواصل مع رئيس القسم الكلية المرشد الأكاديمي، ومع الجامعة أيضاً، ومعلومات عن قسم الطالب، وما هي الفرص الوظيفية لقسمه وتقديم ما يهمهم في حياتهم الجامعية من خلال البرنامج الذي سيعقد على مدار ثلاثة أيام.

وتتضمن فقرات البرامج كذلك عرضاً عن البرنامج التعريفي والقوانين والأنظمة في الحياة الجامعية، وآخر عن وحدة الأنشطة الطلابية، وقسم القبول والتسجيل، ولقاء أبوياً مع المشرف العام على الكليات، كما ينظم البرنامج زيارات للطلاب الجدد داخل مرافق الكليات.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
05:42 PM

كليات الأفلاج تعدّ البرنامج التعريفي لاستقبال 560 طالباً وطالبة

تجهيز مقر متكامل للاستقبال وتوزيع المطبوعات التعريفية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
109

أنهت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج، إعداد برنامج تعريفي لاستقبال 560 طالباً وطالبة قبلوا هذا العام.

وأنهت فرق عمل البرنامج التعريفي، بمتابعة المشرف العالم على كليات الأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد.

وجاء هذا الاستعداد من خلال تجهيز مقر متكامل لاستقبالهم وتوزيع المطبوعات التعريفية عن كليات الأفلاج، وتوزيع عدد من المطويات بها إرشادات ومعلومات مثل: معرفة سبل التواصل مع رئيس القسم الكلية المرشد الأكاديمي، ومع الجامعة أيضاً، ومعلومات عن قسم الطالب، وما هي الفرص الوظيفية لقسمه وتقديم ما يهمهم في حياتهم الجامعية من خلال البرنامج الذي سيعقد على مدار ثلاثة أيام.

وتتضمن فقرات البرامج كذلك عرضاً عن البرنامج التعريفي والقوانين والأنظمة في الحياة الجامعية، وآخر عن وحدة الأنشطة الطلابية، وقسم القبول والتسجيل، ولقاء أبوياً مع المشرف العام على الكليات، كما ينظم البرنامج زيارات للطلاب الجدد داخل مرافق الكليات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,625
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,247
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,202
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,525

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة