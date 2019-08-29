كليات الأفلاج تعدّ البرنامج التعريفي لاستقبال 560 طالباً وطالبة

تجهيز مقر متكامل للاستقبال وتوزيع المطبوعات التعريفية

أنهت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج، إعداد برنامج تعريفي لاستقبال 560 طالباً وطالبة قبلوا هذا العام.

وأنهت فرق عمل البرنامج التعريفي، بمتابعة المشرف العالم على كليات الأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد.

وجاء هذا الاستعداد من خلال تجهيز مقر متكامل لاستقبالهم وتوزيع المطبوعات التعريفية عن كليات الأفلاج، وتوزيع عدد من المطويات بها إرشادات ومعلومات مثل: معرفة سبل التواصل مع رئيس القسم الكلية المرشد الأكاديمي، ومع الجامعة أيضاً، ومعلومات عن قسم الطالب، وما هي الفرص الوظيفية لقسمه وتقديم ما يهمهم في حياتهم الجامعية من خلال البرنامج الذي سيعقد على مدار ثلاثة أيام.

وتتضمن فقرات البرامج كذلك عرضاً عن البرنامج التعريفي والقوانين والأنظمة في الحياة الجامعية، وآخر عن وحدة الأنشطة الطلابية، وقسم القبول والتسجيل، ولقاء أبوياً مع المشرف العام على الكليات، كما ينظم البرنامج زيارات للطلاب الجدد داخل مرافق الكليات.