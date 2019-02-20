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"الرياض قروف": خصم بأكثر من 90% على الرسوم الإدارية لتملّك الأراضي

تزامناً مع ذكرى يوم التأسيس.. ولمدة 7 أيام

بالتزامن مع ذكرى يوم التأسيس الذي تحتفل في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، أعلن مشروع "الرياض قروف" عن خصم يتجاوز الـ90% على الرسوم الإدارية للراغبين في التملك داخل المشروع، حيث أصبحت القيمة (1.727 ريالًا فقط) بدلاً عن (20.000 ريال)؛ وذلك ابتداءً من اليوم الأحد ولمدة 7 أيام.

ويوفر "الرياض قروف" 4907 منتجات سكنية متنوعة ما بين أراضٍ مطورة ووحدات سكنية، حيث أعلن المشروع قبل فترة قريبة عن إتاحة عدد من حلول التملك، في الوقت الذي يشهد فيه المشروع إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين الراغبين في التملك.

وتأتي هذه المبادرة من قبل القائمين على المشروع، اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية.

وكان مشروع "الرياض قروف" السكني أعلن عن إتاحة حلول لتملك الأراضي السكنية داخل المشروع وذلك من خلال الدفعات أو الأقساط الشهرية وبدون فوائد، حيث يقع المشروع الذي تتولى شركة المزيني العقارية تطويره، شرق مدينة الرياض (شمال طريق الدمام) وعلى مساحة تتجاوز ثلاثة ملايين ونصف متر مربع، ضمن برنامج البيع على الخارطة (وافي)، حيث يقع على مقربة من مشروع "مدينة المستقبل"، بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله للقيادات الأمنية وكلية الغد الدولية للعلوم الطبية.

ويمتاز المشروع بتصاميمه التي جعلت منه مشروعاً نموذجياً يراعي معايير جودة الحياة، بالإضافة إلى تضمينه البنى التحتية التي تشتمل على أعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف السيول والسفلتة والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية، وذلك حسب مخططات البنية التحتية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة، حيث أُعلن سابقاً عن توقيع اتفاقية تطوير المخطط بمبلغ تجاوز 300 مليون ريال، في المشروع الذي حقق نسبة إنجاز عالية حتى الآن.

يوم التأسيس الرياض قروف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرياض قروف": خصم بأكثر من 90% على الرسوم الإدارية لتملّك الأراضي
سبق

بالتزامن مع ذكرى يوم التأسيس الذي تحتفل في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، أعلن مشروع "الرياض قروف" عن خصم يتجاوز الـ90% على الرسوم الإدارية للراغبين في التملك داخل المشروع، حيث أصبحت القيمة (1.727 ريالًا فقط) بدلاً عن (20.000 ريال)؛ وذلك ابتداءً من اليوم الأحد ولمدة 7 أيام.

ويوفر "الرياض قروف" 4907 منتجات سكنية متنوعة ما بين أراضٍ مطورة ووحدات سكنية، حيث أعلن المشروع قبل فترة قريبة عن إتاحة عدد من حلول التملك، في الوقت الذي يشهد فيه المشروع إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين الراغبين في التملك.

وتأتي هذه المبادرة من قبل القائمين على المشروع، اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية.

وكان مشروع "الرياض قروف" السكني أعلن عن إتاحة حلول لتملك الأراضي السكنية داخل المشروع وذلك من خلال الدفعات أو الأقساط الشهرية وبدون فوائد، حيث يقع المشروع الذي تتولى شركة المزيني العقارية تطويره، شرق مدينة الرياض (شمال طريق الدمام) وعلى مساحة تتجاوز ثلاثة ملايين ونصف متر مربع، ضمن برنامج البيع على الخارطة (وافي)، حيث يقع على مقربة من مشروع "مدينة المستقبل"، بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله للقيادات الأمنية وكلية الغد الدولية للعلوم الطبية.

ويمتاز المشروع بتصاميمه التي جعلت منه مشروعاً نموذجياً يراعي معايير جودة الحياة، بالإضافة إلى تضمينه البنى التحتية التي تشتمل على أعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف السيول والسفلتة والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية، وذلك حسب مخططات البنية التحتية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة، حيث أُعلن سابقاً عن توقيع اتفاقية تطوير المخطط بمبلغ تجاوز 300 مليون ريال، في المشروع الذي حقق نسبة إنجاز عالية حتى الآن.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
04:22 PM
اخر تعديل
20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
07:29 PM

"الرياض قروف": خصم بأكثر من 90% على الرسوم الإدارية لتملّك الأراضي

تزامناً مع ذكرى يوم التأسيس.. ولمدة 7 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بالتزامن مع ذكرى يوم التأسيس الذي تحتفل في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، أعلن مشروع "الرياض قروف" عن خصم يتجاوز الـ90% على الرسوم الإدارية للراغبين في التملك داخل المشروع، حيث أصبحت القيمة (1.727 ريالًا فقط) بدلاً عن (20.000 ريال)؛ وذلك ابتداءً من اليوم الأحد ولمدة 7 أيام.

ويوفر "الرياض قروف" 4907 منتجات سكنية متنوعة ما بين أراضٍ مطورة ووحدات سكنية، حيث أعلن المشروع قبل فترة قريبة عن إتاحة عدد من حلول التملك، في الوقت الذي يشهد فيه المشروع إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين الراغبين في التملك.

وتأتي هذه المبادرة من قبل القائمين على المشروع، اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية.

وكان مشروع "الرياض قروف" السكني أعلن عن إتاحة حلول لتملك الأراضي السكنية داخل المشروع وذلك من خلال الدفعات أو الأقساط الشهرية وبدون فوائد، حيث يقع المشروع الذي تتولى شركة المزيني العقارية تطويره، شرق مدينة الرياض (شمال طريق الدمام) وعلى مساحة تتجاوز ثلاثة ملايين ونصف متر مربع، ضمن برنامج البيع على الخارطة (وافي)، حيث يقع على مقربة من مشروع "مدينة المستقبل"، بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله للقيادات الأمنية وكلية الغد الدولية للعلوم الطبية.

ويمتاز المشروع بتصاميمه التي جعلت منه مشروعاً نموذجياً يراعي معايير جودة الحياة، بالإضافة إلى تضمينه البنى التحتية التي تشتمل على أعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف السيول والسفلتة والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية، وذلك حسب مخططات البنية التحتية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة، حيث أُعلن سابقاً عن توقيع اتفاقية تطوير المخطط بمبلغ تجاوز 300 مليون ريال، في المشروع الذي حقق نسبة إنجاز عالية حتى الآن.

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