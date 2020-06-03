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"الصحة" تعلن تسجيل 2171 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 91182

متعافو كورونا في المملكة يقتربون من 70 ألفاً

"الصحة": تسجيل 2369 حالة تعافٍ جديدة

يقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ70 ألف شخص، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 68159 حالة.

وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ووصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 68159 حالة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 2369 حالة تعافٍ جديدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متعافو كورونا في المملكة يقتربون من 70 ألفاً
سبق

يقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ70 ألف شخص، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 68159 حالة.

وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ووصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 68159 حالة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 2369 حالة تعافٍ جديدة.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
03:46 PM

متعافو كورونا في المملكة يقتربون من 70 ألفاً

"الصحة": تسجيل 2369 حالة تعافٍ جديدة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,338

يقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ70 ألف شخص، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 68159 حالة.

وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ووصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 68159 حالة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 2369 حالة تعافٍ جديدة.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,801
91 مليار ..

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