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لقطات من مكة.. رجال أمن يطبقون "منع التجول" تحت زخات المطر

مشاهد وثّقها "الأمير" أظهرت انتظام النقاط الأمنية والتزامًا تامًّا من السكان

رصدت عدسة المصور الفوتوغرافي "عمار الأمير" صوراً لرجال الأمن في الميدان بمكة المكرمة؛ مساء أمس، وهم يؤدون مهام عملهم على أكمل وجه في منع التجول، رغم هطول الأمطار وجريان الشوارع بالمياه التي شهدتها أجزاء عدة من أحياء العاصمة المقدسة.

وكانت العاصمة المقدسة قد شهدت أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، تركزت غزارتها على الأحياء الواقعة في غربها وشمالها، مساء أمس، كما سجلت معظم الأحياء أمطارًا متوسطة.

ولم تمنع الأمطار الغزيرة والمتوسطة التي هطلت على العاصمة المقدسة، رجال الأمن من أداء عملهم في تطبيق تعليمات منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأظهرت الصور التي التقطها "الأمير" انتظام النقاط الأمنية في مواقعها، أثناء الأمطار، في ظل التزام تام من قِبل سكان مكة المكرمة بتعليمات منع التجول، الرامية إلى سلامتهم والحد من انتشار الفيروس.

رجال الأمن مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لقطات من مكة.. رجال أمن يطبقون "منع التجول" تحت زخات المطر
سبق

رصدت عدسة المصور الفوتوغرافي "عمار الأمير" صوراً لرجال الأمن في الميدان بمكة المكرمة؛ مساء أمس، وهم يؤدون مهام عملهم على أكمل وجه في منع التجول، رغم هطول الأمطار وجريان الشوارع بالمياه التي شهدتها أجزاء عدة من أحياء العاصمة المقدسة.

وكانت العاصمة المقدسة قد شهدت أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، تركزت غزارتها على الأحياء الواقعة في غربها وشمالها، مساء أمس، كما سجلت معظم الأحياء أمطارًا متوسطة.

ولم تمنع الأمطار الغزيرة والمتوسطة التي هطلت على العاصمة المقدسة، رجال الأمن من أداء عملهم في تطبيق تعليمات منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأظهرت الصور التي التقطها "الأمير" انتظام النقاط الأمنية في مواقعها، أثناء الأمطار، في ظل التزام تام من قِبل سكان مكة المكرمة بتعليمات منع التجول، الرامية إلى سلامتهم والحد من انتشار الفيروس.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
01:06 PM

لقطات من مكة.. رجال أمن يطبقون "منع التجول" تحت زخات المطر

مشاهد وثّقها "الأمير" أظهرت انتظام النقاط الأمنية والتزامًا تامًّا من السكان

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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7,464

رصدت عدسة المصور الفوتوغرافي "عمار الأمير" صوراً لرجال الأمن في الميدان بمكة المكرمة؛ مساء أمس، وهم يؤدون مهام عملهم على أكمل وجه في منع التجول، رغم هطول الأمطار وجريان الشوارع بالمياه التي شهدتها أجزاء عدة من أحياء العاصمة المقدسة.

وكانت العاصمة المقدسة قد شهدت أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، تركزت غزارتها على الأحياء الواقعة في غربها وشمالها، مساء أمس، كما سجلت معظم الأحياء أمطارًا متوسطة.

ولم تمنع الأمطار الغزيرة والمتوسطة التي هطلت على العاصمة المقدسة، رجال الأمن من أداء عملهم في تطبيق تعليمات منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأظهرت الصور التي التقطها "الأمير" انتظام النقاط الأمنية في مواقعها، أثناء الأمطار، في ظل التزام تام من قِبل سكان مكة المكرمة بتعليمات منع التجول، الرامية إلى سلامتهم والحد من انتشار الفيروس.

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