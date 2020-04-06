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تميز القطاعات الحكومية عبر "التواصل الاجتماعي" في المدينة المنورة

خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد

تميزت قطاعات حكومية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في المدينة المنورة، خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وجاء هذا التميز من خلال إبراز جهود الدولة والجهات المعنية، ونشر أهم قرارات الجهات الرسمية والرسائل التوعوية والتغطيات الميدانية لجهود القطاعات الأمنية والصحية.

وتميز حساب إمارة منطقة المدينة المنورة، عبر منصة "تويتر" ببث مقاطع الفيديو التوعوية والوقائية عن فيروس "كورونا" والرسائل والأخبار المختلفة.

ومنذ إطلاق مبادرة "خير المدينة" بث حساب الإمارة عن هذه المبادرة بلغات اللغة العربية والإنجليزية والأردية والبنغالية، أضف إلى ذلك نقل أخبار الوزارات والقرارات الملكية، وبث المؤتمر اليومي لوزارة الصحة حول آخر المستجدات عن فيروس "كورونا" المستجد.

كما تميز "سناب" إمارة المدينة المنورة والتغطية المميزة عن جهود القطاعات الأمنية في المدينة المنورة في تطبيق منع التجول من مختلف شوارع وطرقات المدينة بطريقة مميزة وباحترافية، إضافة إلى تغطية جهود القطاعات الحكومية كالجولات الرقابية لفرع وزارة التجارة بالمدينة لعدد من المنشآت التجارية وتوثيق تلك الجولات.

ومن السنابات المتميزة "السناب البلدي" أمانة المدينة، حيث يبث "سناب" الأمانة الجولات الرقابية والجولات التفتيشية والأنشطة المختلفة للبلديات الفرعية في المدينة المنورة، وتوثيق جهود الأمانة وما تقدمها من إجراءات احترازية ووقائية من أجل سلامة المواطن والمقيم في جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والتغطية المميزة على مدار الساعة.

ومن الحسابات المتميزة حساب "صحة المدينة" عبر منصة "تويتر" والتي تقدم الإرشادات والتوجيهات عن كيفية الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وبث مقاطع الفيديو التوعية بطرق الوقاية وطرق التواصل مع وزارة الصحة، والتوعية على مدار الساعة، بالتزام التعليمات الصحية والابتعاد عن الشائعات، إضافة إلى إبراز جهود العاملين في الصحة وإصدار البيانات عن المرضى المتعافين الفيروس، كما حدث منذ أيام، عندما أعلنت في حسابها عن شفاء حالتين مصابتين بـ"كورونا".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تميز القطاعات الحكومية عبر "التواصل الاجتماعي" في المدينة المنورة
سبق

تميزت قطاعات حكومية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في المدينة المنورة، خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وجاء هذا التميز من خلال إبراز جهود الدولة والجهات المعنية، ونشر أهم قرارات الجهات الرسمية والرسائل التوعوية والتغطيات الميدانية لجهود القطاعات الأمنية والصحية.

وتميز حساب إمارة منطقة المدينة المنورة، عبر منصة "تويتر" ببث مقاطع الفيديو التوعوية والوقائية عن فيروس "كورونا" والرسائل والأخبار المختلفة.

ومنذ إطلاق مبادرة "خير المدينة" بث حساب الإمارة عن هذه المبادرة بلغات اللغة العربية والإنجليزية والأردية والبنغالية، أضف إلى ذلك نقل أخبار الوزارات والقرارات الملكية، وبث المؤتمر اليومي لوزارة الصحة حول آخر المستجدات عن فيروس "كورونا" المستجد.

كما تميز "سناب" إمارة المدينة المنورة والتغطية المميزة عن جهود القطاعات الأمنية في المدينة المنورة في تطبيق منع التجول من مختلف شوارع وطرقات المدينة بطريقة مميزة وباحترافية، إضافة إلى تغطية جهود القطاعات الحكومية كالجولات الرقابية لفرع وزارة التجارة بالمدينة لعدد من المنشآت التجارية وتوثيق تلك الجولات.

ومن السنابات المتميزة "السناب البلدي" أمانة المدينة، حيث يبث "سناب" الأمانة الجولات الرقابية والجولات التفتيشية والأنشطة المختلفة للبلديات الفرعية في المدينة المنورة، وتوثيق جهود الأمانة وما تقدمها من إجراءات احترازية ووقائية من أجل سلامة المواطن والمقيم في جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والتغطية المميزة على مدار الساعة.

ومن الحسابات المتميزة حساب "صحة المدينة" عبر منصة "تويتر" والتي تقدم الإرشادات والتوجيهات عن كيفية الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وبث مقاطع الفيديو التوعية بطرق الوقاية وطرق التواصل مع وزارة الصحة، والتوعية على مدار الساعة، بالتزام التعليمات الصحية والابتعاد عن الشائعات، إضافة إلى إبراز جهود العاملين في الصحة وإصدار البيانات عن المرضى المتعافين الفيروس، كما حدث منذ أيام، عندما أعلنت في حسابها عن شفاء حالتين مصابتين بـ"كورونا".

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
06:29 PM

تميز القطاعات الحكومية عبر "التواصل الاجتماعي" في المدينة المنورة

خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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تميزت قطاعات حكومية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في المدينة المنورة، خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وجاء هذا التميز من خلال إبراز جهود الدولة والجهات المعنية، ونشر أهم قرارات الجهات الرسمية والرسائل التوعوية والتغطيات الميدانية لجهود القطاعات الأمنية والصحية.

وتميز حساب إمارة منطقة المدينة المنورة، عبر منصة "تويتر" ببث مقاطع الفيديو التوعوية والوقائية عن فيروس "كورونا" والرسائل والأخبار المختلفة.

ومنذ إطلاق مبادرة "خير المدينة" بث حساب الإمارة عن هذه المبادرة بلغات اللغة العربية والإنجليزية والأردية والبنغالية، أضف إلى ذلك نقل أخبار الوزارات والقرارات الملكية، وبث المؤتمر اليومي لوزارة الصحة حول آخر المستجدات عن فيروس "كورونا" المستجد.

كما تميز "سناب" إمارة المدينة المنورة والتغطية المميزة عن جهود القطاعات الأمنية في المدينة المنورة في تطبيق منع التجول من مختلف شوارع وطرقات المدينة بطريقة مميزة وباحترافية، إضافة إلى تغطية جهود القطاعات الحكومية كالجولات الرقابية لفرع وزارة التجارة بالمدينة لعدد من المنشآت التجارية وتوثيق تلك الجولات.

ومن السنابات المتميزة "السناب البلدي" أمانة المدينة، حيث يبث "سناب" الأمانة الجولات الرقابية والجولات التفتيشية والأنشطة المختلفة للبلديات الفرعية في المدينة المنورة، وتوثيق جهود الأمانة وما تقدمها من إجراءات احترازية ووقائية من أجل سلامة المواطن والمقيم في جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والتغطية المميزة على مدار الساعة.

ومن الحسابات المتميزة حساب "صحة المدينة" عبر منصة "تويتر" والتي تقدم الإرشادات والتوجيهات عن كيفية الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وبث مقاطع الفيديو التوعية بطرق الوقاية وطرق التواصل مع وزارة الصحة، والتوعية على مدار الساعة، بالتزام التعليمات الصحية والابتعاد عن الشائعات، إضافة إلى إبراز جهود العاملين في الصحة وإصدار البيانات عن المرضى المتعافين الفيروس، كما حدث منذ أيام، عندما أعلنت في حسابها عن شفاء حالتين مصابتين بـ"كورونا".

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