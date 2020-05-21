متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 39% لمواطنين و61%غير سعوديين
281 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس الموافق 21/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 39% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 61% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 281 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2562 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 36040 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 12 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 351 متوفىً.
متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 39% لمواطنين و61%غير سعوديين
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-05-21
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس الموافق 21/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 39% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 61% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 281 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2562 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 36040 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 12 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 351 متوفىً.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
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اخر تعديل
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
06:50 AM
متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 39% لمواطنين و61%غير سعوديين
281 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس الموافق 21/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 39% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 61% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 281 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2562 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 36040 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 12 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 351 متوفىً.