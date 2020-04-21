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إنذار مبكر للمدينة والجوف والشمالية.. "الأرصاد": رعدية ممطرة ورياح

حالة تستمر حتى الخامسة مساءً وتشمل تدني الرؤية في بعض المحافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، كلاً من المدينة المنوّرة والجوف والحدود الشمالية من حالة سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية تشمل عدة محافظات.

وأفادت الهيئة عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، بأن الحالة تبدأ بكل من الجوف والحدود الشمالية في السادسة صباحاً وتستمر حتى الرابعة عصراً بالشمالية وتشمل العويقيلة ورفحاء وعرعر، فيما تستمر للخامسة بالجوف وتشمل محافظة سكاكا.

وفي المدينة المنوّرة، تبدأ الحالة المناخية مع العاشرة صباحا وتستمر حتى الخامسة عصراً وتشمل الحناكية والعلا.

حالة الطقس الأرصاد أمطار الإنذار المبكر المدينة المنورة الجوف الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنذار مبكر للمدينة والجوف والشمالية.. "الأرصاد": رعدية ممطرة ورياح
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، كلاً من المدينة المنوّرة والجوف والحدود الشمالية من حالة سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية تشمل عدة محافظات.

وأفادت الهيئة عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، بأن الحالة تبدأ بكل من الجوف والحدود الشمالية في السادسة صباحاً وتستمر حتى الرابعة عصراً بالشمالية وتشمل العويقيلة ورفحاء وعرعر، فيما تستمر للخامسة بالجوف وتشمل محافظة سكاكا.

وفي المدينة المنوّرة، تبدأ الحالة المناخية مع العاشرة صباحا وتستمر حتى الخامسة عصراً وتشمل الحناكية والعلا.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
10:35 AM

إنذار مبكر للمدينة والجوف والشمالية.. "الأرصاد": رعدية ممطرة ورياح

حالة تستمر حتى الخامسة مساءً وتشمل تدني الرؤية في بعض المحافظات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، كلاً من المدينة المنوّرة والجوف والحدود الشمالية من حالة سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية تشمل عدة محافظات.

وأفادت الهيئة عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، بأن الحالة تبدأ بكل من الجوف والحدود الشمالية في السادسة صباحاً وتستمر حتى الرابعة عصراً بالشمالية وتشمل العويقيلة ورفحاء وعرعر، فيما تستمر للخامسة بالجوف وتشمل محافظة سكاكا.

وفي المدينة المنوّرة، تبدأ الحالة المناخية مع العاشرة صباحا وتستمر حتى الخامسة عصراً وتشمل الحناكية والعلا.

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