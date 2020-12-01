ابتكار مذهل بتوقيع سعودي.. "جلد إلكتروني" يُصلح نفسه 5 آلاف مرة!

طوّره باحثون بجامعة العلوم والتقنية.. و"كاي": يحاكي مرونة ووظائف "البشري"

طوّر باحثون في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "جلداً إلكترونياً" يتميز بالقوة والمرونة يمكنه إصلاح نفسه 5000 مرة ويمكن استخدامه في الأطراف الصناعية مستقبلاً.

ويمكن استخدام الجلد الإلكتروني في المستقبل لمراقبة صحة الانسان؛ حيث إنه حساس مثل جلد الإنسان الطبيعي، ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها العلماء استنساخ جلد الإنسان إلكترونياً، وعلى الرغم من فشل المحاولات السابقة في مطابقة الصفة الحقيقة إلا أن الفريق في السعودية تمكّن من الوصول لإنجاز مهم جداً.

ويمكن لهذا النموذج الأولي استشعار الأشياء من مسافة تصل الى ثماني بوصات، والتفاعل مع الأشياء في أقل من عشر من الثانية، كما أنه حساس للغاية لدرجة أنه يمكنه التمييز بين خط اليد المكتوب على سطحه ويتحمّل 5000 تشوه، ويتعافى في غضون ربع ثانية تقريباً.

ووفقاً للباحث الدكتور يتشان كاي، فإن الجلد الإلكتروني المثالي يجب أن يحاكي عديداً من الوظائف الطبيعية لجلد الإنسان بما في ذلك استشعار درجة الحرارة واللمس- في الوقت الفعلي.

وأوضح: "ومع ذلك، فإن صنع إلكترونيات مرنة بشكل مناسب يمكنها أداء مثل هذه المهام الدقيقة مع تحمل الصدمات والخدوش في الحياة اليومية يمثل تحدياً، ويجب تصميم كل مادة معنية بعناية".

وقال "كاي": "إنه إنجاز مذهل أن تحافظ البشرة الإلكترونية على المتانة بعد الاستخدام المتكرر، وهو ما يحاكي مرونة الجلد البشري واستعادته بسرعة".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الاختراع الجديد يمكن أن يساعد في صناعة أطراف صناعية قادرة على مراقبة المعلومات البيولوجية بما في ذلك التغيرات في ضغط الدم، كما أنه يمكن الاستفادة من الجلد الإلكتروني في عديد من الأشياء، منها قياس صحة الإنسان وفي الأثاث والطائرات والمباني في المستقبل.