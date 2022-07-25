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"الإحصاء": 2 % ارتفاع للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو

فيما ظلت الصحة والاتصالات والتعليم والتبغ عند مستوى أسعارها السابق

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء اليوم، تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر يونيو الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعًا خلال شهر يونيو 2019م، بلغت نسبته (0.2 %) مقارنةً بالشهر السابق (مايو 2019م.(

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (105.9) في شهر يونيو 2019م ارتفاعًا من (105.7) في شهر مايو 2019م، وذلك بنسبة بلغت (0.2.(%

وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدها خمسةٌ من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة (1.8%)، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة (1.5%)، وقسم النقل بنسبة (0.6%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.6%)، وأخيرًا قسم الأغذية والمشروبات بنسبة (0.2(%.

على الجانب الآخر سجَّل ثلاثةٌ من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضًا، وهي قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة (0.4%)، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (0.2%)، وأخيرًا قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة (0.1(%.

فيما ظلت أقسام الصحة والاتصالات والتعليم والتبغ عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يُذكر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإحصاء": 2 % ارتفاع للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو
سبق

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء اليوم، تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر يونيو الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعًا خلال شهر يونيو 2019م، بلغت نسبته (0.2 %) مقارنةً بالشهر السابق (مايو 2019م.(

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (105.9) في شهر يونيو 2019م ارتفاعًا من (105.7) في شهر مايو 2019م، وذلك بنسبة بلغت (0.2.(%

وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدها خمسةٌ من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة (1.8%)، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة (1.5%)، وقسم النقل بنسبة (0.6%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.6%)، وأخيرًا قسم الأغذية والمشروبات بنسبة (0.2(%.

على الجانب الآخر سجَّل ثلاثةٌ من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضًا، وهي قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة (0.4%)، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (0.2%)، وأخيرًا قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة (0.1(%.

فيما ظلت أقسام الصحة والاتصالات والتعليم والتبغ عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يُذكر.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
09:11 PM

"الإحصاء": 2 % ارتفاع للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو

فيما ظلت الصحة والاتصالات والتعليم والتبغ عند مستوى أسعارها السابق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء اليوم، تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر يونيو الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعًا خلال شهر يونيو 2019م، بلغت نسبته (0.2 %) مقارنةً بالشهر السابق (مايو 2019م.(

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (105.9) في شهر يونيو 2019م ارتفاعًا من (105.7) في شهر مايو 2019م، وذلك بنسبة بلغت (0.2.(%

وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدها خمسةٌ من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة (1.8%)، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة (1.5%)، وقسم النقل بنسبة (0.6%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.6%)، وأخيرًا قسم الأغذية والمشروبات بنسبة (0.2(%.

على الجانب الآخر سجَّل ثلاثةٌ من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضًا، وهي قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة (0.4%)، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (0.2%)، وأخيرًا قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة (0.1(%.

فيما ظلت أقسام الصحة والاتصالات والتعليم والتبغ عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يُذكر.

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