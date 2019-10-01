النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فتح الطريق الدولي بصبيا بعد انخفاض مستوى السيول في "وادي شهدان"

فتحت الجهات الأمنية بمنطقة جازان في محافظة صبيا، قبل قليل، الطريق الدولي لعبور المركبات بعد إغلاقه بسبب السيول التي شهدها مجرى وادي شهدان بقرية أبو القعايد وتجاوزت المجرى لتقطع الطريق.

وكانت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا، أغلقت قبل قليل، الطريق الدولي من صبيا باتجاه الشمال؛ بسبب ارتفاع منسوب جريان وادي شهدان، والذي ارتفع بشكل كبير باتجاه الطريق.

وحضرت الجهات الأمنية بكثافة بعد هطول الأمطار الغزيرة على جازان، والتي تسببت في جريان السيول بكثافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فتح الطريق الدولي بصبيا بعد انخفاض مستوى السيول في "وادي شهدان"
سبق

فتحت الجهات الأمنية بمنطقة جازان في محافظة صبيا، قبل قليل، الطريق الدولي لعبور المركبات بعد إغلاقه بسبب السيول التي شهدها مجرى وادي شهدان بقرية أبو القعايد وتجاوزت المجرى لتقطع الطريق.

وكانت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا، أغلقت قبل قليل، الطريق الدولي من صبيا باتجاه الشمال؛ بسبب ارتفاع منسوب جريان وادي شهدان، والذي ارتفع بشكل كبير باتجاه الطريق.

وحضرت الجهات الأمنية بكثافة بعد هطول الأمطار الغزيرة على جازان، والتي تسببت في جريان السيول بكثافة.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
09:20 PM

فتح الطريق الدولي بصبيا بعد انخفاض مستوى السيول في "وادي شهدان"

A A A
محمد المواسي - جازان
1
1,163

فتحت الجهات الأمنية بمنطقة جازان في محافظة صبيا، قبل قليل، الطريق الدولي لعبور المركبات بعد إغلاقه بسبب السيول التي شهدها مجرى وادي شهدان بقرية أبو القعايد وتجاوزت المجرى لتقطع الطريق.

وكانت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا، أغلقت قبل قليل، الطريق الدولي من صبيا باتجاه الشمال؛ بسبب ارتفاع منسوب جريان وادي شهدان، والذي ارتفع بشكل كبير باتجاه الطريق.

وحضرت الجهات الأمنية بكثافة بعد هطول الأمطار الغزيرة على جازان، والتي تسببت في جريان السيول بكثافة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,395
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,372
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,403
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,013

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة