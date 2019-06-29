بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي

يعمل على صناعة محتوى مرئي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مذهل يصور سائحًا يطير في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية وهو يركب لوحًا طائرًا في منظر كان يعتقد حتى وقت قريب أنه من وحي أفلام الخيال العلمي.

وتظهر اللقطات التي صورها المشاهدون للرجل الذي تبين فيما بعد أنه من صناع محتوى على اليوتيوب ويسمى "هانتر كوالد"، وهو يطير على بعد عشرات الأقدام من سطح الأرض فوق مركبة تشبه الطائرة بدون طيار، تعمل بثماني مراوح منفصلة؛ وفق "مونت كارلو".

ووثق سكان نيويورك المشهد على هواتفهم، وقام هانتر بنفسه بنشر بعض المقاطع على قناته الخاصة على يوتيوب تظهره وهو يحوم في قرب تايمز سكوير.

وسعر اللوح الطائر المزود بالمراوح غير مؤكد، لكنه يتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دولار (40 إلى 80 ألف ريال سعودي)، وصفه هانتر نفسه بأنه جهاز عالي الهندسة. وأضاف: حصلت على إذن وطلب من هيئة الطيران الأمريكية في نيويورك.

https://www.youtube.com/watch?v=AftMgGb_v-4&t=15s