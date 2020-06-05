"الإسلامية بنجران" تطبق الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار كورونا بالمساجد

"العصيمي" أكد أنه تمت مراعاة التباعد ووضع المسافة الكافية بين الصفوف

استقبلت الجوامع الأساسية والمساجد الرديفة المصلين لأداء صلاة الجمعة في أرجاء مدينة نجران والمحافظات التابعة لها، اليوم الجمعة، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة، وسط مجهودات مكثفة من فرع الوزارة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له، وذلك بإشراف ومباشرة ميدانية من مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي.

وفي التفاصيل: أوضح "العصيمي" أنه تمت مراعاة التباعد بمقدار مترين، ووضع المسافة الكافية بين الصفوف، ورفع المصاحف مؤقتًا، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله مع فتح المساجد، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.

وشمل ذلك التأكيد على لبس الكمامة القماشية، وإحضار المصلين للسجادات الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل. وتم وضع فريق تطوعي إضافة للكشافة لعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، ومراعاة الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

وفي الختام شكر "العصيمي" كافة الجهات الأمنية والصحية والتطوعية على تعاونهم في نجاح العمل، وأيضًا أصحاب الفضيلة الخطباء والمؤذنون على تقيدهم بالوقت والتعليمات المناطة بهم.