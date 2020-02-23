الدفاع المدني يسيطر على حريق مستودع بـ"حوية الطائف"

"القرني": لم تُسجل إصابات.. وسرعة البلاغ ساهمت بإخماده

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف من السيطرة على حادث حريق اندلع في مستودع بالحوية.

وبين المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغاً في تمام الساعة (16:42) يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من مستودع.

وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم.

وبالوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع إسفنج مساحته ٤٠*٤٠

وتمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي، ومنع امتداده للمواقع المجاورة ولم تسجل إصابات ولله الحمد.

وأوضح "القرني" أن سرعة تمرير البلاغ وسرعة وصول الفرق لموقع الحادث أسهمتا في سرعة السيطرة على الحادث.



