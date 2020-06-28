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"فرسان الطائف" ضربة البداية في صيف "تنفس" السعودية

تشمل عروضاً مهارية بالخيل العربية الأصيلة

تنطلق، اليوم، ضربة البداية لصيف السعودية، وذلك بفعاليات عروض الخيل العربية لفرسان الطائف، والتي ينظمها مركز الجعيد للفروسية بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف.

وتتضمّن العروض مهارات للفرسان بالخيل العربية الأصيلة، حيث يقدم 20 فارساً مهاراتهم عبر تشكيلات مختلفة تبرز أصالة الخيل العربية والاعتزاز بالتراث الوطني السعودي.

ويقدّم الفرسان خلال استعراضهم مهارات عدة مع الخيل، وتعكس مهارة الفرسان الفائقة والتي يتميز بها الفارس السعودي.

يُذكر أن مركز الجعيد يعتبر مدرسة لتعليم الفروسية وأساسيات ركوب الخيل، ويوجد نخبة من المدربين المتخصصين في مجال الفروسية، بالإضافة أن الخيل الموجودة مدربة تدريباً عالياً على تعليم الفروسية، ويتم تعليم مهارات ركوب الخيل بشكل متقدم.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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"فرسان الطائف" ضربة البداية في صيف "تنفس" السعودية
سبق

تنطلق، اليوم، ضربة البداية لصيف السعودية، وذلك بفعاليات عروض الخيل العربية لفرسان الطائف، والتي ينظمها مركز الجعيد للفروسية بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف.

وتتضمّن العروض مهارات للفرسان بالخيل العربية الأصيلة، حيث يقدم 20 فارساً مهاراتهم عبر تشكيلات مختلفة تبرز أصالة الخيل العربية والاعتزاز بالتراث الوطني السعودي.

ويقدّم الفرسان خلال استعراضهم مهارات عدة مع الخيل، وتعكس مهارة الفرسان الفائقة والتي يتميز بها الفارس السعودي.

يُذكر أن مركز الجعيد يعتبر مدرسة لتعليم الفروسية وأساسيات ركوب الخيل، ويوجد نخبة من المدربين المتخصصين في مجال الفروسية، بالإضافة أن الخيل الموجودة مدربة تدريباً عالياً على تعليم الفروسية، ويتم تعليم مهارات ركوب الخيل بشكل متقدم.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
04:57 PM

"فرسان الطائف" ضربة البداية في صيف "تنفس" السعودية

تشمل عروضاً مهارية بالخيل العربية الأصيلة

A A A
خالد خليل - الرياض
3
881

تنطلق، اليوم، ضربة البداية لصيف السعودية، وذلك بفعاليات عروض الخيل العربية لفرسان الطائف، والتي ينظمها مركز الجعيد للفروسية بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف.

وتتضمّن العروض مهارات للفرسان بالخيل العربية الأصيلة، حيث يقدم 20 فارساً مهاراتهم عبر تشكيلات مختلفة تبرز أصالة الخيل العربية والاعتزاز بالتراث الوطني السعودي.

ويقدّم الفرسان خلال استعراضهم مهارات عدة مع الخيل، وتعكس مهارة الفرسان الفائقة والتي يتميز بها الفارس السعودي.

يُذكر أن مركز الجعيد يعتبر مدرسة لتعليم الفروسية وأساسيات ركوب الخيل، ويوجد نخبة من المدربين المتخصصين في مجال الفروسية، بالإضافة أن الخيل الموجودة مدربة تدريباً عالياً على تعليم الفروسية، ويتم تعليم مهارات ركوب الخيل بشكل متقدم.

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