يذكر أن محافظة محايل تشتهر بالصواعق الرعدية التي ذهب ضحيتها عدد من الأشخاص والمواشي.

وكانت المحافظة قد شهدت هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية ما نجم عنه إصابة قطيع أحد المواطنين.

قتلت صاعقة رعدية عصر اليوم، قرابة 30 رأساً من الأغنام بحي سبجة جنوب محافظة محايل.

صاعقة رعدية تقتل قرابة 30 رأساً من الأغنام بـ"محايل" محمد طيران سبق 2019-07-21 قتلت صاعقة رعدية عصر اليوم، قرابة 30 رأساً من الأغنام بحي سبجة جنوب محافظة محايل. وكانت المحافظة قد شهدت هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية ما نجم عنه إصابة قطيع أحد المواطنين. يذكر أن محافظة محايل تشتهر بالصواعق الرعدية التي ذهب ضحيتها عدد من الأشخاص والمواشي.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 11:44 PM

اخر تعديل 21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 11:55 PM

صاعقة رعدية تقتل قرابة 30 رأساً من الأغنام بـ"محايل" في حي سبجة.. إثر أمطار شهدتها المحافظة عصر اليوم





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قتلت صاعقة رعدية عصر اليوم، قرابة 30 رأساً من الأغنام بحي سبجة جنوب محافظة محايل.

وكانت المحافظة قد شهدت هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية ما نجم عنه إصابة قطيع أحد المواطنين.

يذكر أن محافظة محايل تشتهر بالصواعق الرعدية التي ذهب ضحيتها عدد من الأشخاص والمواشي.