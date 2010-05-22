صدر قرارٌ بترقية خالد بن عبدالرحمن الحميد إلى المرتبة الـ"13"، مديرًا للاتصالات وتقنية المعلومات بالإدارة العامة للموارد البشرية المدنية بالأمن العام.
"الحميد" إلى المرتبة "13" بالأمن العام
صدر قرارٌ بترقية خالد بن عبدالرحمن الحميد إلى المرتبة الـ"13"، مديرًا للاتصالات وتقنية المعلومات بالإدارة العامة للموارد البشرية المدنية بالأمن العام.
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"الحميد" إلى المرتبة "13" بالأمن العامصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-22
22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
01:29 PM
"الحميد" إلى المرتبة "13" بالأمن العام
صدر قرارٌ بترقية خالد بن عبدالرحمن الحميد إلى المرتبة الـ"13"، مديرًا للاتصالات وتقنية المعلومات بالإدارة العامة للموارد البشرية المدنية بالأمن العام.
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