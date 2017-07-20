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سفير "كازاخستان": دور السعودية مقدر من مسلمي العالم وخدمتها للإسلام واضحة

أكد أن دعمها مستمر ومواقفها راسخة وهي أولى الدول الداعية لاستقلال بلاده

أكد سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة السيد بريك أرين، أن دور المملكة مقدر من جميع المسلمين بالعالم، وجهودها في خدمة الإسلام والدفاع عن قضاياه واضحة للعيان، منوهًا بدعم المملكة المستمر ومواقفها الراسخة مع كازاخستان وشعبها، مستذكرًا أنها أولى الدول التي دعمت استقلال كازاخستان.

وقال السفير "بريك": "إن السعودية دورها كبير ليس على المستوى الإسلامي فحسب بل على المستوى العالمي وجهودها في دعم الأمن والسلام والاستقرار كبيرة ومشهودة، وحضورها فاعل في مختلف المحافل الدولية".

وقدم السفير الكازاخستاني لوزير الشؤون الإسلامية دعوة لحضور مؤتمر زعماء الأديان العالمية الذي ستنظمه كازاخستان، مؤكدًا أهمية مشاركة المملكة في ذلك المؤتمر وحضور الوزير شخصيًا.

جاء ذلك في خلال لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث نوه بعمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعاون الثنائي في كل المجالات ولاسيما ما يتصل بالدعوة الإسلامية.

وقال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: "إن المملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار، وتقديم كل التسهيلات لهم؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان، ويوليان الحرمين الشريفين عنايتهما واهتمامهما".

واستعرض الوزير آل الشيخ الجهود التي تقدمها المملكة بقيادتها الرشيدة في خدمة الإسلام، ونشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، والعمل على جمع كلمة المسلمين ووحدة صفهم، لافتًا إلى أن المملكة عانت بسبب الإرهاب وحاربته بكل الوسائل الممكنة، ودعت إلى الوقوف ضد الإرهابيين والقضاء عليهم.

وأكد "آل الشيخ" أن المملكة تعمل على كل ما يعزز علاقة المسلمين بأشقائهم، وينمي أواصر المحبة بينهم، والحفاظ على هويتهم الإسلامية من لوثات الأفكار المنحرفة البعيدة عن دين الوسطية والتسامح.

حضر اللقاء القنصل العام لكازاخستان بمحافظة جدة السيد طلعة شالدان باي، وتم خلاله تبادل الأحاديث الودية، وبحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتصل بالمجالات الإسلامية، وخدمة المسلمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير "كازاخستان": دور السعودية مقدر من مسلمي العالم وخدمتها للإسلام واضحة
سبق

أكد سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة السيد بريك أرين، أن دور المملكة مقدر من جميع المسلمين بالعالم، وجهودها في خدمة الإسلام والدفاع عن قضاياه واضحة للعيان، منوهًا بدعم المملكة المستمر ومواقفها الراسخة مع كازاخستان وشعبها، مستذكرًا أنها أولى الدول التي دعمت استقلال كازاخستان.

وقال السفير "بريك": "إن السعودية دورها كبير ليس على المستوى الإسلامي فحسب بل على المستوى العالمي وجهودها في دعم الأمن والسلام والاستقرار كبيرة ومشهودة، وحضورها فاعل في مختلف المحافل الدولية".

وقدم السفير الكازاخستاني لوزير الشؤون الإسلامية دعوة لحضور مؤتمر زعماء الأديان العالمية الذي ستنظمه كازاخستان، مؤكدًا أهمية مشاركة المملكة في ذلك المؤتمر وحضور الوزير شخصيًا.

جاء ذلك في خلال لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث نوه بعمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعاون الثنائي في كل المجالات ولاسيما ما يتصل بالدعوة الإسلامية.

وقال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: "إن المملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار، وتقديم كل التسهيلات لهم؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان، ويوليان الحرمين الشريفين عنايتهما واهتمامهما".

واستعرض الوزير آل الشيخ الجهود التي تقدمها المملكة بقيادتها الرشيدة في خدمة الإسلام، ونشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، والعمل على جمع كلمة المسلمين ووحدة صفهم، لافتًا إلى أن المملكة عانت بسبب الإرهاب وحاربته بكل الوسائل الممكنة، ودعت إلى الوقوف ضد الإرهابيين والقضاء عليهم.

وأكد "آل الشيخ" أن المملكة تعمل على كل ما يعزز علاقة المسلمين بأشقائهم، وينمي أواصر المحبة بينهم، والحفاظ على هويتهم الإسلامية من لوثات الأفكار المنحرفة البعيدة عن دين الوسطية والتسامح.

حضر اللقاء القنصل العام لكازاخستان بمحافظة جدة السيد طلعة شالدان باي، وتم خلاله تبادل الأحاديث الودية، وبحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتصل بالمجالات الإسلامية، وخدمة المسلمين.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
08:39 PM

سفير "كازاخستان": دور السعودية مقدر من مسلمي العالم وخدمتها للإسلام واضحة

أكد أن دعمها مستمر ومواقفها راسخة وهي أولى الدول الداعية لاستقلال بلاده

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عبدالله العنزي - جدة
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أكد سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة السيد بريك أرين، أن دور المملكة مقدر من جميع المسلمين بالعالم، وجهودها في خدمة الإسلام والدفاع عن قضاياه واضحة للعيان، منوهًا بدعم المملكة المستمر ومواقفها الراسخة مع كازاخستان وشعبها، مستذكرًا أنها أولى الدول التي دعمت استقلال كازاخستان.

وقال السفير "بريك": "إن السعودية دورها كبير ليس على المستوى الإسلامي فحسب بل على المستوى العالمي وجهودها في دعم الأمن والسلام والاستقرار كبيرة ومشهودة، وحضورها فاعل في مختلف المحافل الدولية".

وقدم السفير الكازاخستاني لوزير الشؤون الإسلامية دعوة لحضور مؤتمر زعماء الأديان العالمية الذي ستنظمه كازاخستان، مؤكدًا أهمية مشاركة المملكة في ذلك المؤتمر وحضور الوزير شخصيًا.

جاء ذلك في خلال لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث نوه بعمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعاون الثنائي في كل المجالات ولاسيما ما يتصل بالدعوة الإسلامية.

وقال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: "إن المملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار، وتقديم كل التسهيلات لهم؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان، ويوليان الحرمين الشريفين عنايتهما واهتمامهما".

واستعرض الوزير آل الشيخ الجهود التي تقدمها المملكة بقيادتها الرشيدة في خدمة الإسلام، ونشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، والعمل على جمع كلمة المسلمين ووحدة صفهم، لافتًا إلى أن المملكة عانت بسبب الإرهاب وحاربته بكل الوسائل الممكنة، ودعت إلى الوقوف ضد الإرهابيين والقضاء عليهم.

وأكد "آل الشيخ" أن المملكة تعمل على كل ما يعزز علاقة المسلمين بأشقائهم، وينمي أواصر المحبة بينهم، والحفاظ على هويتهم الإسلامية من لوثات الأفكار المنحرفة البعيدة عن دين الوسطية والتسامح.

حضر اللقاء القنصل العام لكازاخستان بمحافظة جدة السيد طلعة شالدان باي، وتم خلاله تبادل الأحاديث الودية، وبحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتصل بالمجالات الإسلامية، وخدمة المسلمين.

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