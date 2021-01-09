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"الصحة": تسجيل 110 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 174 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تسجل 2998 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 227.702

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2998 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 2264 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 227.702 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 702 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 203.660 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 2998 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2998 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 2264 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 227.702 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 702 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 203.660 حالة.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
02:22 PM

الإمارات تسجل 2998 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 227.702

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2998 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 2264 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 227.702 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 702 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 203.660 حالة.

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