أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 66.85 دولارًا للبرميل

صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي الوسيط بنسبة 0.22%

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعدما كانت قد تراجعت في وقت سابق من التعاملات، مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بفعل ارتفاع وتيرة الإصابات بكورونا.

وبحلول الساعة 17:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.12% إلى 66.85 دولارًا للبرميل، وكان المزيج قد سجل في وقت سابق تراجعًا بنسبة 0.3% إلى 66.54 دولارًا للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.22% إلى 63.27 دولارًا للبرميل، بعدما كانت قد انخفضت سابقًا بنسبة 0.2% إلى 62.96 دولارًا للبرميل.