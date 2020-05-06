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للقدرات العقلية.. تعليم نجران: 553 طالبًا وطالبة يتأهلون إلى اختبار "موهبة"

ضمن المشروع الوطني للكشف عن الموهوبين.. أعلنت عنه مؤسسة الملك عبدالعزيز

تأهل 553 طالبًا وطالبة من منطقة نجران إلى اختبار مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعدّدة بعد التحاقهم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين 2020، الذي أعلنت عنه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، أن الطلاب الموهوبين هم علماء المستقبل، ويعلّق عليهم الوطن آمالاً عريضة، وينتظر منهم الإبداع والتميز في كافة المجالات التنموية التي تعود على بلادهم بالنماء والازدهار؛ كونهم قادة المستقبل، مشيداً بما تحظى به هذه الفئة وجميع طلاب التعليم من اهتمام ودعم من حكومتنا الرشيدة ومتابعة من وزارة التعليم. موجهًا الشؤون التعليمية وإدارة الموهوبين بالاستمرار في تقديم الرعاية والدعم للطلاب وإشراكهم في البرامج الإثرائية الدولية والمحلية، حسب الدرجات المؤهّلة ومتطلبات البرامج والمعايير التي يخضع لها الطلبة، ودعمهم من خلال البرامج التي تؤهّلهم وتدعمهم وتزيدهم تميزاً وإبداعاً.

وأكد "العتيبي" أن تعليم منطقة نجران يولي أهمية كبيرة للطلاب والطالبات الموهوبين من خلال رعايتهم ودعمهم وتشجيعهم، وتقديم الدورات المختلفة لهم من أجل تطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتمثيل الوطن في المحافل والمشاركات العالمية؛ كون ذلك يعد واجبًا وطنيًّا وخيارًا استراتيجيًّا لرؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن طموح طلاب وطالبات نجران لا يقف عند حد معين، بل يتجاوز المشاركات المحلية والسعي إلى تمثيل الوطن خارجيًّا؛ حيث حقّق العديد من طلاب نجران مراكز متقدمة على المستوى المحلي والعالمي.

منطقة نجران اختبار مقياس موهبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للقدرات العقلية.. تعليم نجران: 553 طالبًا وطالبة يتأهلون إلى اختبار "موهبة"
سبق

تأهل 553 طالبًا وطالبة من منطقة نجران إلى اختبار مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعدّدة بعد التحاقهم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين 2020، الذي أعلنت عنه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، أن الطلاب الموهوبين هم علماء المستقبل، ويعلّق عليهم الوطن آمالاً عريضة، وينتظر منهم الإبداع والتميز في كافة المجالات التنموية التي تعود على بلادهم بالنماء والازدهار؛ كونهم قادة المستقبل، مشيداً بما تحظى به هذه الفئة وجميع طلاب التعليم من اهتمام ودعم من حكومتنا الرشيدة ومتابعة من وزارة التعليم. موجهًا الشؤون التعليمية وإدارة الموهوبين بالاستمرار في تقديم الرعاية والدعم للطلاب وإشراكهم في البرامج الإثرائية الدولية والمحلية، حسب الدرجات المؤهّلة ومتطلبات البرامج والمعايير التي يخضع لها الطلبة، ودعمهم من خلال البرامج التي تؤهّلهم وتدعمهم وتزيدهم تميزاً وإبداعاً.

وأكد "العتيبي" أن تعليم منطقة نجران يولي أهمية كبيرة للطلاب والطالبات الموهوبين من خلال رعايتهم ودعمهم وتشجيعهم، وتقديم الدورات المختلفة لهم من أجل تطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتمثيل الوطن في المحافل والمشاركات العالمية؛ كون ذلك يعد واجبًا وطنيًّا وخيارًا استراتيجيًّا لرؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن طموح طلاب وطالبات نجران لا يقف عند حد معين، بل يتجاوز المشاركات المحلية والسعي إلى تمثيل الوطن خارجيًّا؛ حيث حقّق العديد من طلاب نجران مراكز متقدمة على المستوى المحلي والعالمي.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
10:13 PM

للقدرات العقلية.. تعليم نجران: 553 طالبًا وطالبة يتأهلون إلى اختبار "موهبة"

ضمن المشروع الوطني للكشف عن الموهوبين.. أعلنت عنه مؤسسة الملك عبدالعزيز

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علي حفول - نجران
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تأهل 553 طالبًا وطالبة من منطقة نجران إلى اختبار مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعدّدة بعد التحاقهم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين 2020، الذي أعلنت عنه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، أن الطلاب الموهوبين هم علماء المستقبل، ويعلّق عليهم الوطن آمالاً عريضة، وينتظر منهم الإبداع والتميز في كافة المجالات التنموية التي تعود على بلادهم بالنماء والازدهار؛ كونهم قادة المستقبل، مشيداً بما تحظى به هذه الفئة وجميع طلاب التعليم من اهتمام ودعم من حكومتنا الرشيدة ومتابعة من وزارة التعليم. موجهًا الشؤون التعليمية وإدارة الموهوبين بالاستمرار في تقديم الرعاية والدعم للطلاب وإشراكهم في البرامج الإثرائية الدولية والمحلية، حسب الدرجات المؤهّلة ومتطلبات البرامج والمعايير التي يخضع لها الطلبة، ودعمهم من خلال البرامج التي تؤهّلهم وتدعمهم وتزيدهم تميزاً وإبداعاً.

وأكد "العتيبي" أن تعليم منطقة نجران يولي أهمية كبيرة للطلاب والطالبات الموهوبين من خلال رعايتهم ودعمهم وتشجيعهم، وتقديم الدورات المختلفة لهم من أجل تطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتمثيل الوطن في المحافل والمشاركات العالمية؛ كون ذلك يعد واجبًا وطنيًّا وخيارًا استراتيجيًّا لرؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن طموح طلاب وطالبات نجران لا يقف عند حد معين، بل يتجاوز المشاركات المحلية والسعي إلى تمثيل الوطن خارجيًّا؛ حيث حقّق العديد من طلاب نجران مراكز متقدمة على المستوى المحلي والعالمي.

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