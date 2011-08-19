النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأهلي يكمل كافة متطلبات شهادة الكفاءة المالية.. واللاعبون يختارون باولينيو قائداً للفريق

أكملت إدارة النادي الأهلي كافة المتطلبات الماليـة والاشتراطات والمعايير اللازمة التي وضعتها لجنة الكفاءة المالية، خلال المواعيد المحددة نظاماً، والتي تتيح للنادي تسجيل لاعبيه الجدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويأتي ذلك في إطار العمل المؤسسي والتنظيمي التي تنتهجه إدارة النادي خلال الفترة الماضية.

وقدم رئيس النادي الأهلي ماجد بن عائض النفيعي، خالص شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعمه للنادي الأهلي وكافة أندية الوطن دون استثناء، مثمناً له وقفاته غير المستغربة والتي تأتي في إطار الدعم والاهتمام بالأندية وجميع المنتسبين لها.

وأشاد رئيس النادي، بمجهودات فريق عمل النادي الأهلي، الذين قاموا باستكمال كافة الاشتراطات الخاصة بشهادة الكفاءة المالية، حيث عملـوا على مدار الساعة من أجل إنهاء كافة المعايير والمتطلبات المالية لكافة الجهات التي ترتبط بعقود من النادي.

ومن جهة أخرى اختار لاعبو الأهلي النجم البرازيلي باولينهو لتولي إشارة قيادة للفريق للموسم الكروي الحالي وفي حال غيابه عن المباراة سيكون ياسر المسيليم القائد من بعده ومن ثم معتز هوساوي وأخيراً عمر السومة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأهلي يكمل كافة متطلبات شهادة الكفاءة المالية.. واللاعبون يختارون باولينيو قائداً للفريق
سبق

أكملت إدارة النادي الأهلي كافة المتطلبات الماليـة والاشتراطات والمعايير اللازمة التي وضعتها لجنة الكفاءة المالية، خلال المواعيد المحددة نظاماً، والتي تتيح للنادي تسجيل لاعبيه الجدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويأتي ذلك في إطار العمل المؤسسي والتنظيمي التي تنتهجه إدارة النادي خلال الفترة الماضية.

وقدم رئيس النادي الأهلي ماجد بن عائض النفيعي، خالص شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعمه للنادي الأهلي وكافة أندية الوطن دون استثناء، مثمناً له وقفاته غير المستغربة والتي تأتي في إطار الدعم والاهتمام بالأندية وجميع المنتسبين لها.

وأشاد رئيس النادي، بمجهودات فريق عمل النادي الأهلي، الذين قاموا باستكمال كافة الاشتراطات الخاصة بشهادة الكفاءة المالية، حيث عملـوا على مدار الساعة من أجل إنهاء كافة المعايير والمتطلبات المالية لكافة الجهات التي ترتبط بعقود من النادي.

ومن جهة أخرى اختار لاعبو الأهلي النجم البرازيلي باولينهو لتولي إشارة قيادة للفريق للموسم الكروي الحالي وفي حال غيابه عن المباراة سيكون ياسر المسيليم القائد من بعده ومن ثم معتز هوساوي وأخيراً عمر السومة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
11:35 PM

الأهلي يكمل كافة متطلبات شهادة الكفاءة المالية.. واللاعبون يختارون باولينيو قائداً للفريق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,804

أكملت إدارة النادي الأهلي كافة المتطلبات الماليـة والاشتراطات والمعايير اللازمة التي وضعتها لجنة الكفاءة المالية، خلال المواعيد المحددة نظاماً، والتي تتيح للنادي تسجيل لاعبيه الجدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويأتي ذلك في إطار العمل المؤسسي والتنظيمي التي تنتهجه إدارة النادي خلال الفترة الماضية.

وقدم رئيس النادي الأهلي ماجد بن عائض النفيعي، خالص شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعمه للنادي الأهلي وكافة أندية الوطن دون استثناء، مثمناً له وقفاته غير المستغربة والتي تأتي في إطار الدعم والاهتمام بالأندية وجميع المنتسبين لها.

وأشاد رئيس النادي، بمجهودات فريق عمل النادي الأهلي، الذين قاموا باستكمال كافة الاشتراطات الخاصة بشهادة الكفاءة المالية، حيث عملـوا على مدار الساعة من أجل إنهاء كافة المعايير والمتطلبات المالية لكافة الجهات التي ترتبط بعقود من النادي.

ومن جهة أخرى اختار لاعبو الأهلي النجم البرازيلي باولينهو لتولي إشارة قيادة للفريق للموسم الكروي الحالي وفي حال غيابه عن المباراة سيكون ياسر المسيليم القائد من بعده ومن ثم معتز هوساوي وأخيراً عمر السومة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,867
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,399
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,663
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,440

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة