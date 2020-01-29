النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير عسير يرعى غداً ورشة تصميم مطار أبها الجديد بحضور

بمشاركة المختصين والأهالي ونخبة من رواد الفن والموهوبين

يرعى أمير منطقة عسير رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ورشة عمل "تصميم مطار أبها الجديد" التي تنفذها هيئة الطيران المدني بالتعاون مع هيئة تطوير عسير غداً الخميس بمدينة أبها، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري.



ويأتي انعقاد ورشة تصميم مطار أبها الجديد بتوجيه أمير منطقة عسير لمشاركة أهالي وشباب وفتيات المنطقة ورواد الفن والموهوبين ونخبة من المختصين آراءهم والاستماع لمقترحاتهم حول تنفيذ التصاميم لمشروع المطار التي أخذت بعين الاعتبار دمج الموروث والثقافة المحلية للمنطقة على أعمال التصميم وذلك بمشاركة وحضور عدد من المهندسين والخبراء في مجال تصميم المطارات.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني, وقعت في الربع الأخير من العام الميلادي المنصرم عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، بحضور معالي الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

ويتضمن العقد تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى (10) ملايين مسافر، وتصميم ساحة لوقوف الطائرات تابعة للصالة الجديدة، وتصميم منطقة الخدمات والمباني المساندة، بالإضافة إلى تحديث المخطط العام للمشروع.

أمير عسير مطار أبها الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير عسير يرعى غداً ورشة تصميم مطار أبها الجديد بحضور
سبق

يرعى أمير منطقة عسير رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ورشة عمل "تصميم مطار أبها الجديد" التي تنفذها هيئة الطيران المدني بالتعاون مع هيئة تطوير عسير غداً الخميس بمدينة أبها، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري.



ويأتي انعقاد ورشة تصميم مطار أبها الجديد بتوجيه أمير منطقة عسير لمشاركة أهالي وشباب وفتيات المنطقة ورواد الفن والموهوبين ونخبة من المختصين آراءهم والاستماع لمقترحاتهم حول تنفيذ التصاميم لمشروع المطار التي أخذت بعين الاعتبار دمج الموروث والثقافة المحلية للمنطقة على أعمال التصميم وذلك بمشاركة وحضور عدد من المهندسين والخبراء في مجال تصميم المطارات.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني, وقعت في الربع الأخير من العام الميلادي المنصرم عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، بحضور معالي الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

ويتضمن العقد تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى (10) ملايين مسافر، وتصميم ساحة لوقوف الطائرات تابعة للصالة الجديدة، وتصميم منطقة الخدمات والمباني المساندة، بالإضافة إلى تحديث المخطط العام للمشروع.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
08:16 PM

أمير عسير يرعى غداً ورشة تصميم مطار أبها الجديد بحضور

بمشاركة المختصين والأهالي ونخبة من رواد الفن والموهوبين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
269

يرعى أمير منطقة عسير رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ورشة عمل "تصميم مطار أبها الجديد" التي تنفذها هيئة الطيران المدني بالتعاون مع هيئة تطوير عسير غداً الخميس بمدينة أبها، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري.



ويأتي انعقاد ورشة تصميم مطار أبها الجديد بتوجيه أمير منطقة عسير لمشاركة أهالي وشباب وفتيات المنطقة ورواد الفن والموهوبين ونخبة من المختصين آراءهم والاستماع لمقترحاتهم حول تنفيذ التصاميم لمشروع المطار التي أخذت بعين الاعتبار دمج الموروث والثقافة المحلية للمنطقة على أعمال التصميم وذلك بمشاركة وحضور عدد من المهندسين والخبراء في مجال تصميم المطارات.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني, وقعت في الربع الأخير من العام الميلادي المنصرم عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، بحضور معالي الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

ويتضمن العقد تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى (10) ملايين مسافر، وتصميم ساحة لوقوف الطائرات تابعة للصالة الجديدة، وتصميم منطقة الخدمات والمباني المساندة، بالإضافة إلى تحديث المخطط العام للمشروع.

اعلان

بالأرقام

91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
8,191
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,630
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,301
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,715

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة