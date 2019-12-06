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الحملات الميدانية المشتركة تضبط 4.2 مليون مخالف في كافة مناطق المملكة

خلال الفترة من 26/ 2/1439هـ حتى نهاية 8/ 4/1441ه

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت في كافة مناطق المملكة يوم الأربعاء الموافق 26/2/1439 هـ وحتى نهاية يوم الخميس 8/ 4/1441 هـ، عن ضبط "4290776" مخالفاً، منهم "3354980" مخالفاً لنظام الإقامة، و"658845" مخالفاً لنظام العمل، و"276951" مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة "77207" أشخاص، "43%" منهم يمنيو الجنسية، و"54%" إثيوبيو الجنسية، و"3%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "2961" شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وقد بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم "4707" أشخاص.

كما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة "1736" مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق "1693" منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم "43" سعودياً.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة "14523" وافداً مخالفاً، منهم "12755" رجلاً، و "1768" امرأة.

وفرضت العقوبات الفورية بحق "592753" مخالفاً، وإحالة "542311" مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "721235" مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "1079818" مخالفاً.

الحملات الميدانية المشتركة أمن الحدود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحملات الميدانية المشتركة تضبط 4.2 مليون مخالف في كافة مناطق المملكة
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت في كافة مناطق المملكة يوم الأربعاء الموافق 26/2/1439 هـ وحتى نهاية يوم الخميس 8/ 4/1441 هـ، عن ضبط "4290776" مخالفاً، منهم "3354980" مخالفاً لنظام الإقامة، و"658845" مخالفاً لنظام العمل، و"276951" مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة "77207" أشخاص، "43%" منهم يمنيو الجنسية، و"54%" إثيوبيو الجنسية، و"3%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "2961" شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وقد بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم "4707" أشخاص.

كما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة "1736" مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق "1693" منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم "43" سعودياً.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة "14523" وافداً مخالفاً، منهم "12755" رجلاً، و "1768" امرأة.

وفرضت العقوبات الفورية بحق "592753" مخالفاً، وإحالة "542311" مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "721235" مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "1079818" مخالفاً.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
06:30 PM

الحملات الميدانية المشتركة تضبط 4.2 مليون مخالف في كافة مناطق المملكة

خلال الفترة من 26/ 2/1439هـ حتى نهاية 8/ 4/1441ه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت في كافة مناطق المملكة يوم الأربعاء الموافق 26/2/1439 هـ وحتى نهاية يوم الخميس 8/ 4/1441 هـ، عن ضبط "4290776" مخالفاً، منهم "3354980" مخالفاً لنظام الإقامة، و"658845" مخالفاً لنظام العمل، و"276951" مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة "77207" أشخاص، "43%" منهم يمنيو الجنسية، و"54%" إثيوبيو الجنسية، و"3%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "2961" شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وقد بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم "4707" أشخاص.

كما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة "1736" مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق "1693" منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم "43" سعودياً.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة "14523" وافداً مخالفاً، منهم "12755" رجلاً، و "1768" امرأة.

وفرضت العقوبات الفورية بحق "592753" مخالفاً، وإحالة "542311" مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "721235" مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "1079818" مخالفاً.

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