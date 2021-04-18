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عودة أجواء الحرب الباردة.. "ماكرون" يدعو إلى رسم خطوط حمراء واضحة لروسيا

اعتبر أن العقوبات وحدها لا تكفي في التعامل مع موسكو

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القوى العالمية إلى رسم خطوط حمراء واضحة مع روسيا، والنظر في فرض عقوبات محتملة على موسكو عند تجاوزها.

وقال "ماكرون" في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية ستُذاع في وقت لاحق اليوم (الأحد): "علينا تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتكون ذات مصداقية".

وأضاف: "إن العقوبات في حد ذاتها ليست كافية، ولكن العقوبات جزء من الحزمة"، وفقاً لـ"رويترز".

وأعرب الرئيس الفرنسي عن اتفاقه مع استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن لفتح حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف التوترات المتفاقمة.

وخرجت تصريحات "ماكرون" عن موقف فرنسا السابق تجاه روسيا، وقربت البلاد أكثر من حليفتها الولايات المتحدة.

ومنذ انتخابه في عام 2017، حاول الرئيس الفرنسي الحد من انعدام الثقة بين روسيا والغرب، على أمل الحصول على مساعدة روسية في حل أزمات العالم الأكثر استعصاءً.

وتأتي تصريحات "ماكرون" وسط بعض من أسوأ الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا منذ نهاية الحرب الباردة عام 1989.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عودة أجواء الحرب الباردة.. "ماكرون" يدعو إلى رسم خطوط حمراء واضحة لروسيا
سبق

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القوى العالمية إلى رسم خطوط حمراء واضحة مع روسيا، والنظر في فرض عقوبات محتملة على موسكو عند تجاوزها.

وقال "ماكرون" في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية ستُذاع في وقت لاحق اليوم (الأحد): "علينا تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتكون ذات مصداقية".

وأضاف: "إن العقوبات في حد ذاتها ليست كافية، ولكن العقوبات جزء من الحزمة"، وفقاً لـ"رويترز".

وأعرب الرئيس الفرنسي عن اتفاقه مع استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن لفتح حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف التوترات المتفاقمة.

وخرجت تصريحات "ماكرون" عن موقف فرنسا السابق تجاه روسيا، وقربت البلاد أكثر من حليفتها الولايات المتحدة.

ومنذ انتخابه في عام 2017، حاول الرئيس الفرنسي الحد من انعدام الثقة بين روسيا والغرب، على أمل الحصول على مساعدة روسية في حل أزمات العالم الأكثر استعصاءً.

وتأتي تصريحات "ماكرون" وسط بعض من أسوأ الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا منذ نهاية الحرب الباردة عام 1989.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
02:54 PM

عودة أجواء الحرب الباردة.. "ماكرون" يدعو إلى رسم خطوط حمراء واضحة لروسيا

اعتبر أن العقوبات وحدها لا تكفي في التعامل مع موسكو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القوى العالمية إلى رسم خطوط حمراء واضحة مع روسيا، والنظر في فرض عقوبات محتملة على موسكو عند تجاوزها.

وقال "ماكرون" في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية ستُذاع في وقت لاحق اليوم (الأحد): "علينا تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتكون ذات مصداقية".

وأضاف: "إن العقوبات في حد ذاتها ليست كافية، ولكن العقوبات جزء من الحزمة"، وفقاً لـ"رويترز".

وأعرب الرئيس الفرنسي عن اتفاقه مع استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن لفتح حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف التوترات المتفاقمة.

وخرجت تصريحات "ماكرون" عن موقف فرنسا السابق تجاه روسيا، وقربت البلاد أكثر من حليفتها الولايات المتحدة.

ومنذ انتخابه في عام 2017، حاول الرئيس الفرنسي الحد من انعدام الثقة بين روسيا والغرب، على أمل الحصول على مساعدة روسية في حل أزمات العالم الأكثر استعصاءً.

وتأتي تصريحات "ماكرون" وسط بعض من أسوأ الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا منذ نهاية الحرب الباردة عام 1989.

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