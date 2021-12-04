الهلال: غياب "بيريرا" و"فييتو" عن التدريبات.. والفريق يستعد للفيحاء

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم السبت غياب البرازيلي ماثيوس بيريرا والأرجنتيني لوسيانو فييتو بسبب خلع سن الأول، وقدوم مولودين «توأم» للثاني.



وفي الجانب الميداني تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية؛ إذ بدأ المران بالجري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة بالكرة، قبل أن يفرض المدرب جارديم مناورة على جزء من الملعب بمشاركة اللاعبين الدوليين.



ويواصل الأزرق تحضيراته لمواجهة الفيحاء الجمعة في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة.